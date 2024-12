Zidane esete szokatlan a világ labdarúgásában, egy sikeres edző története, aki több mint három éve nem ült le egyetlen egy kispadra sem, mintha csendben feladta volna a szakmát, amelyben a Real Madriddal tökéletességet ért el. 2016 és 2018 között, valamint 2019 és 2021 között tizenegy trófeát nyert: 2 spanyol bajnokságot (2017, 2020), 2 spanyol Szuperkupát (2017, 2020), 3 Bajnokok Ligáját (2016, 2017, 2018), 2 európai Szuperkupát (2016, 2017) és 2 klubvilágbajnokságot (2016, 2017). Egy látványos önéletrajz, amely a közelmúltig a Real Madrid második legsikeresebb edzőjévé tette. Három egymást követő Bajnokok Ligája-győzelem nemcsak a madridi klub történetében nagy dolog, hanem az egyetemes futballban is. De Zizou eltűnt, és ez nem az ajánlatok hiánya miatt történt.

Claude Makélélé és Zinédine Zidane a Real Madridban. Fotó: Keystone via AFP/Fabrice Coffrini

A Manchester United, a Juventus, a PSG és a Bayern is többször kopogtatott az ajtaján az elmúlt években, ahogy a világ legjobb válogatottjai is. De Zidane mindig ugyanazt válaszolta: „Nem, köszönöm”. Madridban él, aggódik a gyermekei karrierjéért, és csak azért szakítja meg a mindennapi rutinját, hogy Párizsba és a dél-franciaországi Aix-en-Provence-ba, Marseille mellé utazzon, ahol a „Zidane Five Club” nevű iskoláját működteti, amelynek célja a kirekesztés által veszélyeztetett fiatalok integrációja a sporton keresztül.

22/12/98 - Zidane Wins The Ballon d’Or pic.twitter.com/oZ43NMzEiU — Stop That Zizou (@StopThatZizou) December 22, 2024

Zidane elhagyta a kispadot?

A válasz nem, de nagyon világos elképzelései vannak és ezek csak két projektre vonatkoznak: Real Madrid és a francia válogatott. Ez a hűség kérdése. Klubszinten Zizou nem látja magát más csapatot irányítani, mint élete csapatát és válogatott szinten ugyanez a helyzet. Csak egy nagyon úttörő projekt késztethetné arra, hogy átgondolja az elképzeléseit, de egyelőre ez nem jelent meg a labdarúgás egén. Zidane, aki visszanyerte jó kapcsolatát Florentino Perezzel, tisztában van azzal, hogy a madridi menedzseri poszt jelenleg elérhetetlen. Valójában nem is gondolkodik rajta, sok sikert kíván Carlo Ancelottinak, és tudja, hogy jelenleg nem tartozik a favoritok közé a jövőre nézve. Franciaországgal kapcsolatban sincs hír a láthatáron, Deschamps a 2026-os világbajnokságig hosszabbított, így Zidane tehát lazít.