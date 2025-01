Két alsóházban tanyázó együttes találkozott csütörtök este az Old Traffordon, de az esélyek egyértelműen a Manchester United mellett szóltak, ugyanis Rúben Amorim irányítása alatt egyre inkább formálódó angol sztárcsapat az újévben még veretlen, hiszen előbb értékes pontot szerzett Liverpoolban, majd az Arsenalt ejtette ki tizenegyesekkel az FA-kupából. Az utolsó helyen álló újonc Southampton ezzel szemben több hiányzóval és borzalmas formában várhatta az összecsapást, hiszen a decemberben kinevezett Ivan Juriccsal mindhárom bajnokiján kikapott.

Az argentin Alejandro Garnacho fogja a fejét, miután ziccert rontott az első félidőben

Fotó: AFP

Ennek ellenére a vendégek játszottak veszélyesebben, és az eső félidő végén egy szögletet követően Manuel Ugarte öngóljával megszerezték a vezetést.

A Unitednek csupán egy kaput eltalált lövése volt a szünetig,

és gyakorlatilag André Onanának köszönhette, hogy nem került nagyobb hátrányba, a kameruni kapus ugyanis öt nagy védést is bemutatott az első játékrészben.

Rúben Amorim érezhetően nem volt elégedett csapata támadójátékával, így az első félidő elején hármat is változtatott. A folytatásban egyre nagyobb nyomást helyezett ellenfelére a United, de a csereként beállt Antony előbb ziccert rontott, majd Alejandro Garnacho életerős lövését fogta Ramsdale.

A mesterhármast szerző Amad Diallo volt a hős a Southampton ellen

Fotó: AFP

A hajrában aztán már góllá érett a hazaiak fölénye, és akárcsak a Liverpool ellen, most is Amad Diallo volt a hős. Az elefántcsontparti támadó a 82. és a 94. perc között háromszor talált be, így immáron öt bajnoki gólnál jár, amivel megelőzte a házi góllövőlista élén a csapatkapitány Bruno Fernandest és Marcus Rashfordot.

Sikerével a 12. helyre fellépő Manchester United három vesztes bajnoki után tudott ismét nyerni hazai pályán, összességében pedig hat tétmérkőzés után diadalmaskodott ismét.

Premier League, 21. forduló:

Ipswich Town-Brighton 0-2 (0-0)

Manchester United-Southampton 3-1 (0-1)