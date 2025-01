Régi ismerőst köszönthetnek majd a Groupama Arénában a Ferencváros szurkolói, ugyanis az AZ Alkmaar elleni Európa Liga-mérkőzést a helyszínen tekinti majd meg Julian Jenner, a Ferencváros korábbi közönségkedvenc holland szélsője is, aki mindkét csapatot jól ismeri.

A Fradi egykori játékosa, Julian Jenner korábban megfordult az Alkmaarban is

A 40 éves Jenner 2012 és 2014 között volt a Ferencváros játékosa, 45 bajnokin 9 gólt szerzett, 2013-ban pedig Ligakupát nyert a csapattal. Érdekesség, hogy a korábbi ferencvárosi kedvenc 2006 és 2009 között az AZ Alkmaarban is futballozott, sőt a visszavonulása után a holland gárda U16-os csapatánál tevékenykedett másodedzőként, ahol együtt dolgozott Arne Slottal, aki most Szoboszlai Dominik edzője Liverpoolban. Jenner jelenleg az MTK-nál dolgozik asszisztensedzőként, illetve egyéni fejlesztésekért felelős trénerként.

Jenner a Fradi.hu-nak adott interjújában elárulta, hogy munka miatt tér vissza egykori sikereinek helyszínére, ugyanis az egyik holland televízió riportereként fog dolgozni, de hozzátette, reméli, hogy olyan eredmény fog születni, amely mindkét csapat számára kedvező lesz.

"Nehéz mit mondanom a csütörtöki mérkőzésről, hiszen mind a Fradi, mind pedig az AZ közel áll hozzám, mindkét klubnak voltam a játékosa. Döntetlent várok, s bízom benne, az iksz azt jelenti majd, hogy mindkét csapat továbbjut az UEFA Európa Ligában. A Ziggo Sport televízió felkért rá, hogy pályaszéli riporter legyek a mérkőzésen, így ebben a szerepben térek vissza az Üllői útra.

- kezdte Julian Jenner a fradi.hu-nak.

Julian Jenner, a Ferencváros korábbi futballistája

Jenner a Fradi eddigi El-szerepléséről is elmondta a véleményét.

"A Fradi a nagycsapatok ellen is remekül futballozott a főtáblán, elég csak a Tottenham elleni találkozót említeni, az angolokkal is felvette a küzdelmet az együttes. A szurkolók támogatása az AZ ellen is hatalmas segítséget jelenthet majd a Ferencvárosnak, a Fradi-tábor a csapat tizenkettedik játékosa. Nekem is nagyon jó a kapcsolatom velük, mindig nagy tiszteletet kapok a Fradi-szurkolóktól, ami persze kölcsönös" - fogalmazott a holland szélső.

A Groupama Arénában csütörtökön 21 órakor kezdődő Ferencváros-AZ Alkmaar meccs játékvezetője a szerb Nenad Minakovic lesz.