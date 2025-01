A meccs azért is volt érdekes, mert a Salford tulajdonosai között ott van a városi rivális United korábbi legendái közül Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville és Paul Scholes, valamint David Beckham is, ráadásul Giggsnek sportszakmai kérdésekbe is van beleszólása, ő ott volt a kispadon is a korábbi rivális ellen.

A Cityben sok fiatal kapott szerepet, és a kezdés nem is úgy sikerült, ahogy azt a Salford-szurkolók gondolták, ugyanis a 8. percben Jeremy Doku góljával máris vezetett a City. Az Etihadban nem állt le a City, a 20. percben a debütáló Divin Mubama is betalált, majd még az első félidőben Nico O’Reilly is gólt szerzett, neki is ez volt az első gólja a csapatban.

A várakozásoknak megfelelően simán nyert a Manchester City

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/NurPhoto

A második félidőben Jack Grealish büntetőből szerzett gólt, ami azért is volt érdekes, mert több mint egy év után volt újra eredményes. A 62. percben James McAtee is gólt szerzett, majd hat perccel később Doku is tizenegyesből szerzett gólt, majd McAtee duplázott a 72. percben, sőt a mindössze 22 éves focista a mesterhármasát is teljessé tette a 81. percben, így 8-0-ra nyert a City és ott van a legjobb 32 csapat között.