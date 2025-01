Abdukodir Khusanov megszerzése azért is igazi kuriózum, mert a Premier League-ben soha nem szerepelt még üzbég focista, ez pedig most ezzel az igazolással megváltozik. Az nem csoda, hogy a Manchester City erősíteni szeretne, ugyanis soha nem látott gödörbe került 2024 végén a csapat, de a nevekkel egyelőre sokaknak ismerkednie kell. Az aranylabdás Rodri sérülése után került nehéz helyzetbe a City, így télen elkerülhetetlenné vált az erősítés, de nem csak a középpályán. 60 millió euró körüli összegért érkezhet a frankfurti csatárt, Omar Marmoush, a brazil védő, Vitor Reis is célkeresztben van, de egyelőre csak az üzbég játékos szerződtetése hivatalos.

Abdukodir Khusanov az első üzbég focista a Premier League-ben

Fotó: mancity.com

Abdukodir Khusanov érkezése újabb rekord a Premeier League-ben

Abdukodir Khusanov az első üzbég focista a Premier League-ben, ezzel 118-ra nőtt a nemzetek száma, már ennyi országból érkezett játékos a PL-be. Érdekesség, hogy a korábbi PL-csatár, Peter Odemwingie is az ország fővárosában, Taskentben született, de később ő nigériai válogatott lett.

Khusanov 2004-ben szökőnapon, február 29-én született, így eddig viszonylag kevés hivatalos szülinapja volt. Khusanov 2024-ben jelölt volt a Golden Boy-díjra, csakúgy, mint új csapattársai, Rico Lewis és Savinho, a díjat végül a barcelonai Lamine Yamal kapta meg.

Khusanov édesapja, Khikmat Khoshimov is focista volt, ő 12 válogatottságig jutott az üzbég válogatottban, a Bunyodkor csapatával nyert bajnokságot és kupát is.

"Nagyon örülök, hogy a Manchester Cityhez igazolhatok, egy olyan klubhoz, amelyet már régóta élvezettel nézek. Ez a csapat a világ legjobb játékosaival van tele, alig várom, hogy megismerjem őket és együtt játszhassunk” – mondta a szerződés aláírása után a 20 éves védő, aki 2029 nyaráig kötelezte el magát a Manchester Cityhez.

Abdukodir Khusanov az elmúlt másfél évben a Lens csapatában szerepelt

Fotó: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Khusanov a védelem közepén bevethető, igen masszív játékos, 186 centije mellé 84 kilót nyom. Az üzbég 2023 nyarán érkezett a Ligue 1-be, mindössze 19 évesen, ebben a szezonban 31 meccsen lépett pályára, ezeken 12-szer nem kapott gólt a Lens. A még mindig csak 20 éves Khusanov már 18-szor volt válogatott, a karrierje pedig eddig robbanásszerűen alakult. A Lens mindössze 450 ezer eurót adott érte, eleinte pedig csak csereként kapott lehetőséget, szép lassan pedig olyan csapatok környékezték meg, mint a Real Madrid és a Newcastle, de a City reagált a leggyorsabban.