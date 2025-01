A Feyenoord három kapura lövéssel kiütötte a Bayernt

Fotó: AFP/John Thys

„Amikor megszereztük a harmadik gólt, azzal eldőlt a meccs. De igazából sosem lehet tudni biztosan, hogy mi fog történni. Bijlow védései után kezdtük el érezni, hogy ez meglehet. Néha összejön egy ilyen este, csak élvezni kell” – tette hozzá a rotterdami csapat védője, aki először játszott kilencven percet az idei BL-szezonban.

Ancelotti csak a védekezéssel foglalkozik

A játéknap előtt a címvédő Real Madridnak is csak 9 pontja volt. Sokan eljátszottak azzal a gondolattal, hogy mi lenne, ha kiesne a spanyol sztárcsapat, de ennek nem volt realitása, hiszen tudható volt, hogy a Salzburg elleni találkozón a madridi csapat így vagy úgy, de be fogja húzni a három pontot.

Ancelotti együttese végül 5-1-re legyőzte az osztrák csapatot, ezzel pedig biztosította a helyét a legjobb 24 csapat között. A találkozó legjobbjának a duplázó Vinícius Júnior választották, aki belőtte a 100. gólját a Real Madrid színeiben.

„Ma este nagyjából a tökéletes teljesítményt nyújtottuk, mert már az első félidőben is rákapcsoltunk. A folytatásban is hasonló formában kell játszanunk, hogy továbbra is gólokat lőjünk és csapatként jobban védekezzünk.

A szurkolók megkövetelik az ilyen teljesítményt a különleges címerünk miatt. Ha egyre többet és többet akarunk, akkor továbbra is úgy kell játszanunk, ahogy ma este tettük”

– értékelt a találkozó után Vinícius, akinél csak a kétszeres aranylabdás Ronaldo volt eredményesebb brazil játékos a Real Madridban.

Vinícius Júnior belőtte a 100. gólját a Real Madridban

Fotó: NurPhoto via AFP / ó

„A gólok jobb játékossá tesznek. Az elején itt a Real Madridnál nem lőttem olyan sok gólt. Most viszont lehet, hogy néha rosszul játszom, de így is kétszer betalálok - és ez egy jó szokás!” - tette hozzá nevetve a brazil támadó.

„Az elsődleges célunk a győzelem volt. Kicsit bátortalanul kezdtünk, de ezt hamar rendbe tettük. Azzal a minőséggel, ami elöl van, sosem kételkedtem a csapatban. Úgy gondolom, hogy jó szériában vagyunk, a dinamikánk nagyon pozitív. Még csak nem is haragszom a kapott gól miatt” – értékelt a találkozó után Carlo Ancelotti, a napokban azt mondta, hogy még hosszú évekig szeretné a Real Madridot irányítani.

Mbappéval, Vinícius Júniorral és Rodrygóval soha nem lesz gondunk a játékkal, ezért arra kell koncentrálnunk, hogy a csapatjáték és a védekezés rendben legyen - akkor minden rendben lesz”

– tette hozzá az olasz szakember, aki tudja miről beszél, hiszen már ötször nyert Bajnokok Ligáját edzőként.