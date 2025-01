A két Európa- és egy világbajnoki címet nyerő korszakos spanyol válogatott legendás játékosa október elején jelentette be visszavonulását. A 40 éves Andres Iniesta saját közösségi oldalán, egy valamivel több mint két perc hosszúságú videóban tudatta a világgal, hogy befejezte játékospályafutását. A videóban korábbi edzői - Luis Enrique, Pep Guardiola, Luis van Gaal - mellett az édesapja is megszólal, a felvétel a titokzatos "A játék folytatódik" kiírással ér véget. A zseniális középpályás a nemzeti csapat mellett klubjával is minden létező trófeát megnyert. A Barcelona játékosaként kilencszeres spanyol bajnok, hatszoros kupagyőztes, ötszörös spanyol szuperkupa-győztes, továbbá négyszer nyerte meg a klubbal a Bajnokok Ligáját, kétszer az Európai Szuperkupát és háromszor a klubvilágbajnokságot. Elképesztő gyűjteményéből egyetlen elismerés, az Aranylabda hiányzik. Iniesta éveken át a világ legjobb középpályása volt, egy egészen kivételes játékos, azonban azt talán kevesen tudják róla, hogy pályafutása során hosszú ideig depresszió gyötörte, és a mai napig kezelésekre jár.

40 évesen vonult vissza a futballtól Andres Iniesta

Fotó: AFP (Photo by LLUIS GENE / AFP)

Andres Iniesta egy kis faluból jutott el a világhírnévig

Az 1984-es születésű Iniesta neve Barcelonával forrt egybe, de a zseniális futballista nem a katalán városban látta meg a napvilágot, hanem az Albacete tartományban található kis faluban, Fuentealbillában, amelynek alig 2000 lakosa van. 10 évesen kezdett el focizni a szülőhelyéhez legközelebbi FC Albacete együttesében, majd az FC Barcelona 1996-ban felfedezte, ezt követően a tehetséges játékos 2001-ig a legendás La Masia akadémia növendéke volt.

2002-től 16 szezonon át volt a Barca játékosa, összesen 674 mérkőzésen lépett pályára (ezzel 4. a klub örökranglistáján) és 54 gólt szerzett.

Iniesta a katalán sztárcsapatnál Pep Guardiola edzősködése idején teljesedett ki igazán, a klubbal minden létező trófeát elhódított. Az egymás után három világversenyt megnyerő spanyol válogatottnak is az egyik legfontosabb játékosa volt, a nemzeti együttessel 2008 és 2012 között világbajnok lett és kétszer nyerte meg az Európa-bajnokságot. Az olasz kapuslegeda, Gianluigi Buffon ekképpen jellemezte röviden egykori ellenfelét:

"Nem tudod felhúzni magad azon, ha veszítesz ellene. Mert olyan stílusosan, olyan egyszerűséggel győz, hogy szinte már igazságosnak tűnik, hogy ő nyert, mintha minden mérkőzést neki kellene megnyernie, mert megérdemli" -

mondta a szintén vb-győztes kapus Iniestáról, aki a 2010-es világbajnokság döntőjében a 116. percben lőtt góljával nyerte meg Spanyolországnak a trófeát.