A 25 éves baszk középpályás már tavaly nyáron is az egyik legkelendőbb játékos volt az átigazolási piacon, a Real Madrid és a Liverpool is szerette volna leigazolni. Állítólag az angol csapat mindenben meg is állapodott a baszk klubbal, de végül Zubimendi a maradás mellett döntött.

Most viszont az Európa-bajnok spanyol középpályás elérkezettnek érzi az időt a váltásra, az Arsenal edzője, a szintén baszk Mikel Arteta pedig meggyőzte arról, hogy az észak-londoni klubbot válassza.

Martin Zubimendi az Európa-bajnoki trófeával

Fotó: Tom Weller/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP

A hírek szerint az Arsenal kifizeti Zubimendi 60 millió eurós kivásárlási árát, a spanyol válogatott focista pedig nyáron fog csatlakozni az észak-londoni csapathoz.

Az Arsenalnak azért volt szüksége egy hatosra, mert a szezon végén lejár az olasz Európa-bajnok Jorginho és a ghánai Thomas Partey szerződése is, a jelek szerint pedig a klub nem akar hosszabbítani velük.

A 25 éves Martin Zubimendi a Real Sociedad saját nevelésű játékosa. A 2019-es bemutatkozása óta 210 meccsen lépett pályára a baszk csapatban. A spanyol válogatottban eddig 15 meccset játszott, a németországi Európa-bajnokságon négy találkozón kapott lehetőséget és aranyéremmel térhetett haza.