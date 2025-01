A súlyos anyagi gondokkal küzdő, egykor szebb napokat is megélt Haladás a Facebook-oldalán számolt be róla pénteken, hogy Vígh Ferenc lett az NB III Észak-nyugati csoportjában szereplő csapat új vezetőedzője. A 48 éves szakember fél plusz egy évre írt alá. A bejegyzésből kiderült, hogy a szakmai stábhoz kapusedzőként csatlakozott a klub korábbi kétszeres válogatott játékosa, Rózsa Dániel, míg Márkus Gábor a technikai vezető lesz.

Rózsa Dániel kapusedző, Keringer Zsolt ügyvezető és Vígh Ferenc

Fotó: Facebook/Szombathelyi Haladás

"Az első mondat a köszöneté: amit az óév utolsó napjaiban tettek a Haladás-szimpatizánsok, és más gárdák szurkolói, az szinte példátlan. Lengyelországtól Angliáig, Németországtól Erdélyig érkeztek felajánlások szeretett csapatunk életben tartására. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki bármit is tett azért, hogy ma is legyen Haladás" – kezdte Keringer Zsolt ügyvezető.

Mint arról korábban már beszámoltunk, a magyar válogatott egyik alapembere Schäfer András mintegy 15 millió forintos adománnyal segítette rendezni a nagy múltú klub adótartozását.

"Vígh Ferenccel több körben tárgyaltunk, szimpatikus volt az edzői múltja, nyerő típus, motivált. Egyeztettem más, helyi kötődésű szakemberrel is, ám vagy a klubja nem engedte el a trénert, vagy az anyagiakban voltak mások az elképzelések. Összességében úgy vélem: Vígh Ferenc alkalmas lesz arra, hogy kivívjuk a bennmaradást" – hangsúlyozta az ügyvezető, aki arról is beszélt, hogy várhatóan lesznek változások a keretben is.

Postásként dolgozó edzővel harcolná ki a bennmaradást a Haladás

Vígh Ferenc 2010-ben kezdte edzői pályafutását, az NB III-ban a Felsőtárkányt, a Cigándot, a Tiszafüredet, a Sajóbábonyt és az Egert is irányította. Vígh játékosként az NB II-ig jutott, emellett 90 mérkőzést játszott a magyar futsal-, illetve a magyar strandlabdarúgó-válogatottban is. Pályafutása során összesen kilencszer nyert bajnokságot – ebből négyszer a harmadosztályban. A két éve Szombathelyen élő, de Ausztriában főállásban dolgozó szakember elmondta, a csapat elsődleges célja a bennmaradás kiharcolása.

"Keringer Zsolt ügyvezető kedden már korán hívott, aztán személyesen is tárgyalóasztalhoz ültünk. Felvázolta a nem túl rózsás helyzetet; a közösségi médiában persze én is figyeltem a gárdára, tisztában voltam vele, hogy december végén mekkora volt a baj. Szimpatikus volt egyébként a jövőkép, amit Zsolt ismertetett, ennek az első lépcsőfoka, hogy maradjunk bent az NB III-ban. Szeretem a kihívásokat, korábban Egerben oldottam meg már hasonló feladatot. Sok helyen megfordultam focistaként és trénerként is, legutóbb egy évet Ausztriában edzősködtem, de az a közeg nem jött be. Noha hosszú időt töltöttem a keleti országrészen, a családom egy része vasi származású, azaz ismerős közegbe érkeztem 2023 áprilisában Szombathelyre. Az NB II-es meccsekre jártam, ősszel csak egy kupameccsen láttam a gárdát. Megismerem majd hétfőn a srácokat, és ha lesz lehetőség, akkor rutinos futballistákkal kellene erősíteni, ami nem lesz könnyű az ismert anyagi nehézségek miatt. Ausztriában dolgozom a postán, így esténként lesznek az edzések – méghozzá kőkemények! A csapataim kondijára sohasem volt panasz, itt sem lesz. A helyzetünk nem könnyű, de hiszem, hogy sikerül legalább hat győzelmet aratnunk és a vonal fölött végeznünk. Ha összejön, akkor nyártól nagyobb célokért dolgozunk tovább" – fogalmazott kinevezése után Vígh Ferenc.