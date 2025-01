Pep Guardiola tanítványai novemberben és decemberben komoly hullámvölgybe kerültek, de ezen sikerült felülkerekedniük, a Premier League-ben a legutóbbi hat mérkőzésükből két döntetlen mellett négyet megnyertek, így feljöttek a negyedik helyre a tabellán. A BL-ben ugyanakkor mélyen a tudása alatt teljesített a csapat, amely a múlt héten szenvedett egy újabb meglepő vereséget: Haalandék az 53. percben már 2-0-ra vezettek a Paris Saint-Germain otthonában, a franciák azonban a lefújásig négy gólt szerezve megfordították és megnyerték az összecsapást.

Erling Haaland és a Manchester City az életben maradásért játszik

Fotó: AFP/Oli Scarff

A Manchester City így abba a helyzetbe került, hogy a szerdai utolsó fordulóban mindenképpen három pontot kell szereznie ahhoz, hogy egyáltalán továbbjusson a BL alapszakaszából, miközben az egyenes ági nyolcaddöntőbe kerülés már elérhetetlen a számára.

Papíron kellemesnek ígérkezik a szerdai rivális, ugyanis a Club Brugge utazik Manchesterbe, a belga együttes pedig a mostani BL-kiírásban csak a Sturm Graz otthonában tudott győzni (1-0), az AC Milan vendégeként kikapott (3-1), míg a Celtic otthonában döntetlent játszott (1-1).

Nehezítheti ugyanakkor a City feladatát, hogy a Brugge jelenleg továbbjutást érő helyen áll, de a manchesteri csapat kerete jóval erősebb, mint az ellenfélé. A régóta sérült, aranylabdás spanyol Európa-bajnok, Rodri mellett Ruben Díasra, Jeremy Dokura és Nathan Akéra sérülés miatt nem számíthat Guardiola, a meccs egyértelmű esélyese így is a City, amelynek óriási pofon lenne, ha még az alapszakaszból sem sikerülne továbblépnie.

A címvédő Real Madrid a továbbjutását már bebiztosította múlt héten, a Red Bull Salzburg ellen 5-1-re megnyert hazai összecsapáson. Ahhoz viszont, hogy Carlo Ancelotti vezetőedző együttesének ne kelljen a tavaszi folytatásban külön párharcot vívnia a legjobb 16 közé kerüléshez, nem elég csupán nyernie a BL-idény meglepetéscsapatának tűnő Brest otthonában. A Real egyenes ági nyolcaddöntőbe jutását ugyanis a többi mérkőzés végeredménye is jelentős mértékben befolyásolja.

Kylian Mbappé és a Real Madrid is egyre jobb formában futballozik

Fotó: AFP/Javier Soriano

A magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató, hibátlan mérleggel listavezető Liverpool már biztosította a helyét a 16 között, ahhoz pedig, hogy győztesként zárja az alapszakaszt, elég elérnie egy döntetlent Hollandiában a továbbjutásért küzdő PSV Eindhoven vendégeként. A találkozó előtt egy nappal kiderült, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya nem került be a Liverpool keretébe, mellette pedig olyat sztárok is kihagyják a mérkőzést, mint Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, a csapatkapitány Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Luis Díaz, Mohamed Szalah, Joe Gomez, Diogo Jota és Curtis Jones.