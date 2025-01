A 8., utolsó fordulóban példátlan módon egyszerre rendeztek meg 18 mérkőzést a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában. Kilenc csapat küzdött hat, továbbjutást érő helyért; mellettük pedig tizenhat együttes a még kiadó hat pozícióért harcolt, hogy szerint a rájátszást kihagyva egyből a nyolcaddöntőbe kerüljön. Mellettük a Barcelona, valamint a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool az alapszakasz-győzelemért lépett pályára – utóbbi a hibátlan mérleg megőrzéséért is csatázott Eindhovenben. A 2023-as BL-győztes Manchester City csak győzelemmel kerülhette volna el a kiesést, a Paris Saint-Germain és a Stuttgart pedig úgy vívott a továbbjutás szempontjából ki-ki meccset egymással Németországban, hogy a döntetlen mindkét együttes számára szinte biztos rájátszást ért volna.

Pep Guardiola csapata, a Manchester City a Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó fordulójában győzelmi kényszerben lépett pályára a továbbjutás végett

Fotó: Isabella BONOTTO / AFP

Manchester City-Brugge

Egy Etihad Stadion előtti tűzesettel hangoltak a csapatok a sorsdöntő összecsapásra, amely hazai mezőnyfölénnyel, de igazán nagy helyzet nélkül kezdődött. Az első negyedóra végén Ilkay Gündogan lesgólig jutott, majd Bernardo Silva és Kevin De Bruyne lövése kerülte el a kaput. Simon Mignolet kapusnak nem kellett védenie az első 45 percben,

a szünet előtt pedig a túloldalon jött a sokk: Raphael Onyedika vezetést szerzett a belgáknak!

Raphael Onyedika szerzett vezetést a Brugge-nek Manchesterben

Fotó: BRUNO FAHY / BELGA MAG / Belga via AFP

A fordulás után John Stones fejesből, Phil Foden pedig átlövésből veszélyeztetett, eredményes viszont Mateo Kovacic volt: az 53. percben kilőtte a jobb alsó sarkot. Az egyenlítés jót tett a meccsnek, hiszen a következő percekben mindkét kapunál akadtak nagy helyzetek. Újabb gólt viszont ismét a City szerzett:

a 62. percben Joel Ordóñez öngóljával már továbbjutásra álltak az angolok.

A Brugge sem volt azonban kieső helyen, köszönhetően a többi mérkőzés állásának. A belgák természetesen így is küzdöttek, de a folytatásban is a manchesteri együttes állt közelebb a gólhoz, és Savinho a 78. percben el is döntötte a meccset.

Stuttgart-PSG

A párizsiak némileg meglepő módon látványosan nem a nekik is megfelelő döntetlenre játszottak, ennek köszönhetően már a 17. percben 2-0-ra vezettek Bradley Barcola és Ousmane Dembélé góljával. A Dinamo Zagreb ráadásul ezután vezetést szerzett a Milan ellen, így a Stuttgart virtuálisan kieső helyre csúszott vissza. Dembélé aztán a 35. percben ismét betalált, miközben a horvátok emberelőnybe kerültek a másik meccsen, még reménytelenebb helyzetbe sodorva ezzel a németeket. Fordulás után Dembélé a mesterhármast is megszerezte, és ugyan a Milan egyenlítése segítette a Stuttgartot, de a Manchester City ekkor fordított, majd a Dinamo is visszavette a vezetést, így a német csapat ismét kieső helyen állt. A Sporting Bologna elleni egyenlítése után pedig a zágrábiak is odakerültek. A Stuttgart még szépített, de így is búcsúzott a nemzetközi porondtól.