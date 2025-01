Két sztárcsapat – a Manchester City és a Paris Saint-Germain – is az életben maradásért lépett pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszának zárásán. Mellettük a Brugge, a Stuttgart, a Sahtar Donyeck, a Sporting, a PSV Eindhoven, a Benfica és a Dinamo Zagreb küzdött még, összesen hat továbbjutó helyért. Közülük végül a Fabio Cannavaro által irányított horvátok, valamint a németek és az ukránok nem folytatják a BL mostani szezonját, de a 90 perc alatt a City és a Sporting is állt kieső helyen. Pep Guardiola együttese elég sokáig volt bajban, hiszen a győzelmi kényszer ellenére nem volt kaput eltaláló lövése a manchesterieknek az első félidőben, a vendég Club Brugge ráadásul a szünet előtt megszerezte a vezetést.

Pep Guardiola csapata, a Manchester City kiharcolta a továbbjutást a Bajnokok Ligája alapszakaszából

Fotó: NurPhoto via AFP / MI News

A fordulás után azonban a hazai nyomás eredményre is vezetett a veszélyes belgák ellen, és a City a 62. percre megfordította a meccset, majd Savinho gólja a győzelmet és a továbbjutást is bebiztosította. A 2023-as BL-győztes mindössze 11 pontot szerzett a nyolc forduló alatt, de így is odaért a 22. helyre – cserébe a rájátszásban a Real Madrid vagy a Bayern München lesz az angol bajnok ellenfele.

„A második félidőben szívvel-lélekkel játszottunk. Ahogyan az egész szezonban, Savinho most is hihetetlen volt, más ritmust hozott a játékunkba, de Kova [Mateo Kovacic] tapasztalatára is nagy szükség volt. Az első félidőben még hiányzott a szikra, de

a szünetben tudtam, hogy ha gólt szerzünk, akkor meg is tudjuk fordítani a meccset a szurkolóink segítségével.

A Real és a Bayern bármelyike nagyon kemény lesz, de két hét múlva visszatér néhány játékosunk, és velük remélhetőleg, jó meccseket játszunk majd" – nyilatkozta Pep Guardiola, a City vezetőedzője.

A PSG nem bízta a véletlenre a továbbjutást, kiejtette a Stuttgartot

Ősszel még a Citynél is nagyobb bajba került a Paris Saint-Germain, ám a francia csapat formába lendült, múlt héten legyőzte a manchesterieket, szerdán pedig egy stuttgarti pontszerzés is elég lett volna a továbbjutáshoz. Sőt, a döntetlen mindkét együttes számára rájátszást ért volna, ám végül az egyik legfiatalabb csapattal kiálló németek pórul jártak, a PSG ugyanis végig fölényben játszva győzött. A párizsi gárda ezzel kiharcolta, hogy kiemelt legyen a rájátszásban, ráadásul a Sporting és a Benfica pontszerzése, valamint a Dinamo Zagreb és a Manchester City győzelme miatt ki is ejtette a szerdai ellenfelét.