A Barcelona a nyolcaddöntős szereplés bebiztosításáért lépett pályára Lisszabonban, és a visszavágásért is, hiszen 2021 őszén a Benfica ejtette ki a Bajnokok Ligája csoportkörében a katalánokat. Ezúttal sem kezdtek jól a gránátvörös-kékek, hiszen Vangelisz Pavlidisz mesterhármasával a hazaiak harminc perc után 3-1-re vezettek. Igaz, ehhez kellett a BL-be 2022 ősze után visszatért kapus, Wojciech Szczesny két nagy hibája is, hiszen a második és a harmadik bekapott gólért is egyértelműen a lengyel játékos okolható. Hansi Flick együttese a második félidőben óriási fölényben játszott, Raphinha (szintén egy nagy kapushiba segítségével) szépített is, de rögtön utána Ronald Araújo öngóljával ismét kétgólos volt a Benfica előnye. Ám a 78., a 87. és – egy meg nem adott portugál tizenegyest követő kontra végén – a 96. percben is tudott egy-egy gólt szerezni a Barcelona, amely ezzel 5-4-re megnyerte a lisszaboni BL-meccset, és bebiztosította a helyét a BL 16 legjobb csapata között.

Raphinha második gólja 5-4-es győzelmet ért a Barcelona számára a Benfica elleni Bajnokok Ligája-meccsen

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ez lett a Bajnokok Ligája történetének első, 5-4-es eredménnyel záruló meccse, nem véletlen, hogy az egyik oldalon óriási boldogság, míg a másikon összeomlás volt jellemző a lefújás után.

„Tudtuk, hogy nehéz lesz, mert főleg hazai közönség előtt nagyon jó az ellenfél egyénileg és csapatként is. Az egész meccs alatt összpontosítanunk kellett, soha nem adtuk fel, ezért sikerült nyernünk. Ismerjük a lehetőségeinket, ahogyan dolgozunk, az edzőnk bízik bennünk, és mi, játékosok is bízunk a munkánkban. Szerintem

az eredménynél is sokkal fontosabb az, hogy tudjuk, mindig képesek vagyunk fordítani"

– mondta a meccs emberének választott Raphinha.

„Természetesen elégedett vagyok a góljaimmal, de nem lehetek boldog, mert elvesztettük a meccset. Hullámvasút volt a meccs, de szerintem nagyon jól játszottunk, és minimum egy döntetlent el kellett volna érnünk. Úgy gondolom, hogy egy topcsapat ellen reális esélyünk volt a három pont megszerzésére" – nyilatkozta Pavlidisz, akinek a csapata, a Benfica továbbra is 10 ponttal áll a BL 36 csapatos tabelláján.