A Liverpool mellett a Barcelona is a továbbjutásért játszott a BL-ben

A Liverpoolhoz hasonlóan egy győzelemmel a nyolcaddöntő mezőnyéhez csatlakozhatott a Barcelona is. Hansi Flick együttese annak a Benficának a vendége volt Lisszabonban, amely 2021 őszén kiejtette a csoportkörben a katalánokat. A portugál csapat ezúttal is jobban kezdett ellenfelénél, egy bal oldali beadás után Vangelisz Pavlidisz már a 2. percben vezetést szerzett a hazaiaknak (1-0). Tíz perc múlva ismét döntetlen volt az állás: Robert Lewandowski büntetőből egyenlített (1-1). A Benfica azonban nem hagyta sokáig szomorkodni a szurkolóit, hiszen Pavlidisz ismét betalált – Wojciech Szczesny kapus a saját védőjét tarolta le a gól előtt, üresen hagyva ezzel a saját kapuját (2-1) –, majd a görög focista a 30. percben egy büntetőből a mesterhármast is megszerezte (3-1).

Vangelisz Pavlidisz fél óra alatt mesterhármast lőtt a Barcelona elleni BL-meccsen

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A második félidőben a Barcelona közel állt a szépítéshez, és a 65. percben Raphinha be is talált, visszahozva ezzel a katalán reményeket (3-2). Ronald Araújo viszont három perccel később a saját kapujába talált (4-2), úgy tűnt, végleg eldöntve a mérkőzést. A hajrához érve viszont Lewandowski még egy tizenegyest értékesített (4-3), és a 87. percben Eric García is gólt szerzett (4-4). Aztán jött a 96. perc, és ismét Raphinha,

a brazil játékos pedig az újabb góllal 5-4-re megnyerte a mérkőzést, és kiharcolta a nyolcaddöntős szereplést a Barcelonának!

A BL többi, kedd esti mérkőzésének történései

A tavaly Európa-liga döntős és német bajnok Bayer Leverkusen az Atlético Madrid vendégeként vívott rangadót. A spanyolok az első félidő közepén emberhátrányba kerültek, miután a játékvezető a videóbíró segítségével kiállította Pablo Barriost, aki durván letalpalta Nordi Mukiele vádliját. Xabi Alonso csapata ezt követően még nagyobb fölényben játszott, és még az első félidő ráadásában megszerezte a vezetést Piero Hincapié fejesével (0-1). Az Atlético azonban szinte a semmiből, egy kontra végén, Julián Álvarez jóvoltából szépített a második játékrész elején (1-1). Hiába a vendégek emberelőnye, a gól után elfogyott a veszély a játékukból, sőt a hajrában Hincapié kiállítása miatt a Leverkusen is megfogyatkozott. Ezt pedig a spanyolok ki is használták: