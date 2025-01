2023 októberében az AZ Alkmaar-NEC Nijmegen mérkőzést pár perccel a vége előtt félbe kellett szakítani, mert a vendégcsapat holland válogatott futballistája, Bas Dost váratlanul összeesett a pályán. A csatár nem sokkal később a kórházból jelentkezett és arról számolt be, hogy már sokkal jobban érzi magát, azonban az amszterdami kórházban az orvosok szívizomgyulladást diagnosztizáltak nála, emiatt Dost úgy döntött, átmenetileg felhagy a labdarúgással.

Ezt követően a 18-szoros holland válogatott támadó szervezetébe megelőző intézkedésként szívritmus-szabályozót is ültettek.

Bas Dost (jobbra) 18-szor lépett pályára a holland válogatottban

Fotó: DPPI via AFP/Paul Greenwood

Másfél évvel a történtek után most biztossá vált, hogy a kiváló támadó többet nem lép pályára a profik között, ezt Wilco van Schaik, az NEC klubigazgatója mondta el az ESPN Goedemorgen Eredivisie című műsorában.

„Bas még mindig lábadozik, sokkal tovább tart a felépülése, mint szeretné.

A legnehezebb dolog a számára, hogy megtegye az utolsó lépést a felépülésében. De az utolsó lépés az, hogy nem térhet vissza profi labdarúgóként. Hihetetlenül borzalmas, ami vele történt”

– mondta a NEC Nijmegen klubigazgatója, aki hangsúlyozta, hogy a holland támadó felépülése jól halad, csak lassabban a vártnál.

A 35 éves támadó korábban a Heerenveen csatáraként és a portugál Sporting színeiben is gólkirály volt. Mellette a német Wolfsburg csapatával Német Kupát, a Sportinggal pedig Portugál Kupát nyert. Dost Belgiumban is megfordult, a Club Brugge-zsel kétszer nyert bajnokságot. A holland válogatottban 2015 márciusában mutatkozott be Guus Hiddink irányítása alatt. 18 meccsen egy gólt lőtt és három gólpasszt adott a nemzeti csapatban.