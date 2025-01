Botka Endre 2017 januárjában a Budapest Honvéd csapatától igazolt a Ferencvároshoz, amellyel további hat bajnoki címet nyert meg. A 30-szoros magyar válogatott jobbhátvéd a mostani szezonban 11 mérkőzésen lépett pályára (összesen 511 játékpercet), és sajtóhírek szerint nem tölti ki a nyárig szóló szerződését, hanem még januárban csapatot vált. Új klubja pedig a szintén NB I-es Kecskemét lehet a csakfoci.hu információi alapján, ahol korábbi játékostársa, Gera Zoltán lehetne Botka edzője.

A magyar válogatott védő, Botka Endre januárban távozhat a Ferencvárostól, sajtóhírek szerint Kecskemétre igazol

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Botka Endre már el is köszönt a ferencvárosi társaktól

Az M4 Sport arról értesült, hogy Botka Endre nem akarja megvárni, hogy több játéklehetőséghez jut-e az új vezetőedzőnél, hanem inkább egy másik csapatban játszana rendszeresen, ezért

szombaton, a Népligeti Sportközpontban találkozott a ferencvárosi csapattársaival, és el is köszönt tőlük.

A Fradi vezetősége a klubnál elért sikerei miatt tiszteletben tartja a jobbhátvéd döntését, és nem akadályozza meg, hogy már januárban távozzon.

