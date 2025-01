A spanyol labdarúgó Király Kupa nyolcaddöntőjében a Real Madrid a Celta Vigo együttesét fogadta, és a fővárosiak a második félidő elejére – Kylian Mbappé és Vinícius Júnior találataival – kétgólos előnybe kerültek. Még a 70. percben is 2-0 volt az állás, és ekkor Carlo Ancelotti azt gondolhatta, hogy eldőlt a továbbjutás sorsa, ugyanis rövid időn belül négyet is cserélt: előbb Dani Ceballost és Brahim Díazt cserélte le (Eduardo Camavinga és Arda Güler jött be a helyükre), majd Luka Modricot és Kylian Mbappét hozta le (őket Federico Valverde és Endrick váltotta).

Carlo Ancelotti elhamarkodta a cseréket, de végül ők eredményezték a Real Madrid győzelmét

Fotó: NurPhoto via AFP/Alberto Gardin

A cserék azonban nem tudtak gyorsan alkalmazkodni a mérkőzés iramához, kissé szétesett a Real Madrid játéka, a Celta Vigo pedig a 83. és a 91. percben szerzett gólokkal kiegyenlített, és kiharcolta a hosszabbítást. Amíg a csapatok a kétszer 15 percre készültek, a hazai szurkolók kifütyülték Carlo Ancelottit – vette észre a Magyar Nemzet. Nem mellesleg az olasz vezetőedzőt a Barcelona elveszített Szuperkupa-döntő negatív hőséhez, Aurélien Tchouaménihez hasonlóan már a meccs előtt is kifütyülték.

A Real Madrid gálázott a hosszabbításban, Carlo Ancelotti megvédte Tchouaménit

A hosszabbításban aztán már Fran García és Vinícius Júnior sem volt a pályán, amikor a Real Madrid magára talált: Endrick kettő, Valverde pedig egy gólt szerzett az utolsó tizenöt percben, így a fővárosiak jutottak be a Király Kupa negyeddöntőjébe.

A cserék által szerzett gólok után pedig minden bizonnyal megbocsátottak a drukkerek Ancelottinak.

„Megesik a futballban, ami vele történt a Barcelona ellen. Ma kiválóan játszott, jól támogatta a védelmet és a támadást is" – mondta Tchouaméniről a Reallal háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Ancelotti, aki a 2-0-s előny elherdálását úgy jellemezte, hogy ajándékot adtak a Celta Vigónak.

A Király Kupa februári negyeddöntőiben a Real Madridon kívül további hét élvonalbeli csapat lesz érdekelt: a Valencia, az Osasuna, a Barcelona, a Leganés, a Getafe, az Atlético Madrid és a Real Sociedad.