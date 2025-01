Cristiano Ronaldo kapcsán már korábban is tudtuk, hogy fontos neki a család, most is egy olyan poszttal jelentkezett az Instagram-oldalán, amelyben az édesanyját köszöntötte fel születésnapja alkalmából.

Az ötszörös Aranylabdás sztár ezt írta az édesanyjának: "Boldog születésnapot, anya! Köszönöm, hogy minden nap inspirálsz, és hogy feltétel nélkül támogatsz. Szeretlek! " A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cristiano Ronaldo (@cristiano) által megosztott bejegyzés A lassan 40 éves klasszis labdarúgó szerződése a nyáron lejár Szaúd-Arábiában, így már elkezdheti a tárgyalásokat más klubokkal. Bár azt is kijelentette, hogy szeretne bajnok lenni a ligában, ez pedig még eddig nem jött össze. Mellette azt is megemlítette Ronaldo, hogy valamilyen formában szívesen visszatérne a Manchester United csapatához.

