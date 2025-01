Közel fél évet kellett rá várnia, de eljött ez a nap is: a 27 éves, magyar válogatott kerettag kapus, Tóth Balázs végre bajnoki mérkőzésen is bemutatkozhatott a Blackbur Rovers csapatában. Tóth pár nappal korábban az FA-kupában debütált az egyszeres PL-győztes Roversben, akkor 1-0-ra nyertek is a Middlesbrough otthonában.

Ezúttal azonban nem volt szerencséjük a Coventry City ellen. A Rovers honlapjának beszámolója szerint hiába játszott kezdettől mezőnyfölényben a hazai csapat, a vendégek svéd kapusa, Oliver Dovin nagyszerű napot fogott ki.

Ugyanez nem derülhetett ki Tóthról, akinek nem nagyon akadt védenivalója,

mégis ő kapott gólt a 40. percben, amikor Ellis Simms egy klasszikus Championship-szituáció után a kapujába fejelt.

A második félidő második percében Brandon Thomas-Asante megduplázta a vendégek előnyét, mi több el is döntötte a mérkőzést. Tóth Balázsnak volt egy-két fontos védése, de a csapat edzője, John Eustace a lefújás után megjegyezte, hogy bizony benne volt a vendégek első góljában.

Nem jól védekeztük le a rögzített szituációkat. Balázs, aki most először volt kezdő, alighanem ugyancsak nem a legjobb döntést hozta meg abban a szituációban

- mondta a Rovers edzője.

A Rovers 28 forduló után a rájátszást jelentő 6. helyen áll a tabellán, és, ha Aynsley Pears addig nem épül fel a betegségéből, akkor legközelebb Tóth Balázs legközelebb január 25-én a Bristol City otthonában kaphat lehetőséget.

