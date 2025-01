A spanyol válogatottal Európa-bajnok Dani Olmo tavaly augusztusban, 2030-ig szóló szerződést írt alá a spanyol Barcelona csapatával, de a német RB Leipzigtől érkezett 26 éves játékos szerepeltetésére a katalán klub csak 2024. december 31-ig tudott engedélyt szerezni. Hasonlóan járt a Gironától érkezett támadó, Pau Víctor is. Az előző héten aztán kiderült, hogy a spanyol szövetség és liga nem engedte regisztrálni az idény további részére sem Dani Olmót, sem pedig Pau Víctort. A pénzügyi gondokkal küzdő katalán klub még a sportdöntőbírósághoz fellebbez(het), de ha jogerőssé válik a szombaton hozott határozat, akkor mindkét futballista szabadon igazolhatóvá válik.

Dani Olmo számára megmaradhat az esély, hogy a jövőben is pályára lépjen Barcelona-mezben

Fotó: NurPhoto via AFP

Az eddig a sérülés miatt kieső – de most visszatérő – dán Andreas Christensen helyére a keretbe került Dani Olmo maradását úgy próbálta megoldani a Barcelona, hogy eladja az új Camp Nou VIP-helyeinek értékesítési jogát, melyből 100 millió euró bevételre tesz szert, csakhogy a december 31-i határidőig nem sikerült benyújtania az ezt igazoló dokumentumokat.

A Radio Cadena SER arról számolt be, hogy a regisztráció elutasítása hallatán Olmo és Víctor is rendkívül mérges lett, ki is fakadtak, ahogy a csapattársaik és Hansi Flick sem elégedett a kialakult helyzettel. A német vezetőedző ugyanakkor elárulta, hogy mindkét játékosa eltökélten akar a Barcelona csapatánál maradni, de most már ők sem tehetnek mást, mint várakoznak.

Az AC Milan mentheti meg a barcelonai focista, Dani Olmo karrierjét

Korábban arról is beszámoltunk, hogy megoldás lehet, ha a Barcelona 10 millió euróért eladná Eric Garcíát a Gironának, de végül ennek az üzletnek a megvalósulása valószínűtlennek tűnik. Amennyiben nem oldódik meg a helyzet, a katalánoknál eddig 6 gólt és 1 gólpasszt szerző Dani Olmo a spanyol válogatottban sem léphetne pályára, de úgy tűnik, Olaszországból érkezhet egy mentőöv a számára: olasz sajtóhírek szerint ugyanis

Olmót az AC Milan nyárig kölcsön akarja venni.

A spanyol focista csak elméletileg lenne kölcsönadva, ugyanis a jogi eljárásnak megfelelően fel kellene bontania a szerződését a Barcelonánál, szabadon igazolhatóként írna alá a milánóiakhoz, majd június 30-án térne vissza.