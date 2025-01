"Nagyszerű volt a fogadtatás itt Frankfurtban, remekül érzem magam, már többször is jártam itt az aktív pályafutásom befejezése után is. A Ferencvárost most nehéz megítélni, mert nemrég dolgozik csak velük Robbie Keane, épp ezért nagyon nehéz megmondani, pontosan milyen mérkőzés lesz, de én egy jó meccset várok. Nem könnyű a helyzetem, játszottam a Frankfurtban, de magyar vagyok, játszottam a Fradiban és edző is voltam ott, mint mondtam emiatt nehéz a helyzetem, ezért nem mondok semmilyen eredményt. Robbie Keane-re visszatérve, nagyszerű futballista volt, és ha ezeket a dolgokat át tudja adni a Fradi-játékosoknak, a csibészségeket például, akkor a csapat nagyot léphet előre.

Détári még mindig roppant népszerű Frankfurtban

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / SvenSimon