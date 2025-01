Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/23 January 2025, Hesse, Frankfurt/Main: Soccer: Europa League, Eintracht Frankfurt - Ferencváros Budapest, Preliminary Round, Matchday 7, Deutsche Bank Park, Frankfurt's Hugo Ekitiké (l) and Budapest's Habib Maiga fight for the ball. Photo: Arne Dedert/dpa (Photo by ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

A második felvonásra cserével indított Robbie Keane és Kady helyére behozta Civicet a pályára. A 49. perc elején Ekitike ugrott ki jól, de Varga parádésan védett, azonban nem telt el 20 másodperc és Uzun középtávolról óriási gólt lőtt, ezzel 1-0 lett a Frankfurtnak. Az 56. perc végén könnyen kettőre nőhetett volna a hazaiak előnye, de egy kapu elé laposan érkező beadásra senki sem érkezett időben. Három perccel később egy szép frankfurti akció végén sajnos szerencsétlenül pattant meg a labda, egyenesen Ekitike elé, aki egy csel után Varga mellett lőtt közelről a kapuba, 2-0-ra módosítva az eredményt szűk egy órát követően.

Robbie Keane ezután a 64. percben úgy érezte, ismét változtatnia kell, Traoré lejött, a helyére a brazil csatár, Saldanha érkezett. Öt perccel később egy tizenhatoson belüli kezezés után a játékvezető egyértelműen a tizenegyespontra mutatott, de korántsem volt ennyire egyértelmű a helyzet, sőt, a VAR is jelezte, felülvizsgálja a döntést. A VAR kocsiban is sokat gondolkoztak a dolgon, végül a bíró is kiment a pálya szélére, hogy megnézze az esetet és azután újra döntsön. Miután alaposan megnézte, mi történt, visszavonta a tizenegyest (Cissé testéhez, nem pedig a kezéhez ért a labda), mehetett tovább a mérkőzés.

Az utolsó negyedórára ismét cserélt az FTC vezetőedzője, Romdhane és Abu Fani helyére Tóth és Zachariassen érkeztek. Sikerült ezzel dinamikát vinni a Fradi játékába, azonban a Frankfurt lényegében eldugta a labdát az utolsó percekre, bár a vendégek mentek az utolsó pillanatokig előre, és próbálkoztak támadás építésekkel. A lefújásig már nem változott az eredmény, így 2-0-s frankfurti sikerrel ért véget a csütörtöki El-mérkőzés, de továbbra is továbbjutást érő helyen áll a magyar bajnok. Folytatás január 30-án, hazai pályán az AZ Alkmaar ellen, az utolsó, nyolcadik alapszakasz meccsen.