A DVTK új igazolása, Christ Tiéhi pályafutását Franciaországban kezdte, majd alacsonyabb osztályú angol csapatokban szerepelt.

Christ Tiéhi a DVTK-hoz igazolt

Christ Tiéhi a DVTK játékosa

Karrierje akkor vett fordulópontot, amikor Csehországba igazolt, és olyan teljesítményt nyújtott, hogy végül a Slavia Praha színeiben a Bajnokok Ligája selejtezőjében, majd az Európa Konferencia Liga csoportkörében is pályára lépett - írja a miskolci klub honlapja.

Itt figyelt fel rá a Championshipben szereplő Wigan Athletic, és megszerezte a játékjogát, majd 2023-ban klubrekordot jelentő összegért lett a szintén a világ legerősebb tíz bajnoksága közé sorolt angol másodosztályban szereplő - de az idény végén búcsúzó - Rotherham United játékosa.

Christ Tiéhi átesett az ilyenkor szokásos minden orvosi vizsgálaton, és szombaton már együtt edz új csapattársaival, vasárnap pedig ő is útra kel a téli edzőtáborba.

"Nagyszerűek az első benyomásaim, meleg fogadtatásban részesültem Diósgyőrben - mondta Christ Tiéhi. - Alapvetően védekező középpályás vagyok, szeretem összegyűjteni a labdát, de megvan a technikai tudásom, a kreativitásom a támadásokhoz is, valójában a középpálya minden posztján jól érzem magam. Voltak más ajánlataim is Törökországból és Szlovéniából, de vonzott a kihívás, és ahányszor beszéltem a sportigazgatóval, mindig azt éreztette velem, hogy igazán szeretne leigazolni. Emellett az szólt még a DVTK mellett, amilyen stílusban a csapat játszik. Személyes célként nem szeretném meghatározni, hogy hány gólt lövök, esetleg hány gólpasszt adok. Inkább azt szeretném kívánni a csapatnak, és ezzel a céllal érkeztem, hogy európai kupaindulást érő helyet érjünk el, és ott a lehető legtovább jussunk. Bízom benne, hogy a klub tovább fejlődik, és a következő két és fél évben ezt meg is tudjuk csinálni."

Horváth Csenger, a DVTK sportigazgatója töbek között elmondta, hogy az őszi mérkőzések képe és a mért adatok elemzése alapján arra a megállapításra jutottak, hogy a csapat legfontosabb fejlesztendő területe a belső középpálya.