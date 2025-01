Csütörtökön este játszott a megújult lebonyolítású Európa-ligában a Ferencváros a Frankfurttal, a mérkőzést a Bundesliga jelenlegi harmadik helyezettje nyerte meg 2-0-ra. A találkozó után a kötelező interjúkat és a sajtótájékoztatót követően mindenki buszra szállt, hogy visszatérjen a szállásra. Nagyjából éjfél után már a kései vacsorát fogyasztotta a csapat és a stáb is, sőt, egyesek már a szobájuk felé vették az irányt, amikor

megszólalt a hotel riasztórendszere és több különböző nyelven az a felszólítás hangzott el a hangszórókból, hogy minden kedves vendég haladéktalanul hagyja el a szobáját, menjen le a lépcsőn, gyalog a földszintre és hagyja el a hotelt.

Több egység is a helyszínre érkezett az éjjel. Fotó: Zámbó István, Origo Sport

Volt, akin csak egy szál pulóver volt, kint pedig az eső mellett a hideg éjszaka sem sokat segített a komfortérzeten. Próbáltunk információhoz jutni a személyzettől, de azt a választ kaptuk, hogy nem tudják, mi a baj, de követniük kell a kiürítési protokollt és mindenkinek meg kell várni, amíg kiérkeznek a tűzoltók és megoldódik a probléma.

Ez a riasztás megkezdése után nagyjából jó tíz perccel meg is történt, több egység is érkezett a helyszínre. Körülbelül 15-20 perc után végeztek is, mint kiderült egy hamis riasztás történt, így nagyobb baj nélkül zárhattuk az estét, bár az is igaz, hogy bőven elmúlt már éjjel egy óra, mire vissza lehetett szállingózni a szobákba.