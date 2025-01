Elődjét, az olasz-német Domenico Tedescót egy hete menesztették az elmúlt hónapok eredménytelensége miatt. A belga nemzeti együttes a nyolcaddöntőben fejezte be szereplését a nyári Európa-bajnokságon, és azóta sem remekel, a Nemzetek Ligájában a harmadik helyen végzett az A divízió 2-es csoportjában, a hat mérkőzéséből csupán egyet nyert meg - írja az MTI. Tedesco már nem is volt ott a 2026-os világbajnokság európai selejtezőjének decemberi sorsolásán.

Rudi Garcia lett a belga válogatott új szövetségi kapitánya

Fotó: NurPhoto via AFP

Garcia többek között a Saint-Étienne, a Lille, az AS Roma, az Olympique Marseille, az Olympique Lyon, valamint a Cristiano Ronaldót is foglalkoztató al-Nasszr és a Napoli csapatát is irányította.

Közleményében a belga szövetség úgy fogalmazott, "büszkén jelenti be, hogy Rudi Garcia lett a Vörös Ördögök szövetségi kapitánya". Az új trénert a nap során mutatja be a sajtónak.

A hatvanéves francia szakember pályafutása eddigi legsikeresebb időszakát a Lille-nél töltötte, ahol a 2010/11-es idényben bajnoki címet és Francia Kupát nyert.