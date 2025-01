A nyíregyházi klub kedden a hivatalos honlapján jelentette be, hogy leigazolta a 29 éves északmacedón játékost, aki korábban a Dinamo Bucuresti futballistája volt, de szerepelt a szaúdi és a horvát első ligában is, utóbbiban a Rijeka színeiben. Velkovski háromszor nyerte meg hazája bajnokságát, valamint két Macedón Kupa mellett kétszeres Horvát Kupa-győztesnek is mondhatja magát.

Az 56-szoros válogatott védő számos Eb- és vb-selejtezőben pályára lépett, ráadásul a 2021-ben rendezett Európa-bajnokságon is szerepelt.

Pár éve még Cristiano Ronaldo ellen harcolt a pályán a Nyíregyházára igazolt északmacedón védő, Darko Velkovski

Fotó: AFP

"Szeretném, ha a tabellán előre lépnénk, és ebben próbálok segíteni a Spartacusnak. Tetszett a vezetés által felvázolt cél és a játékstílus, melyet a szakmai stáb képvisel, ezért örülök, hogy itt folytathatom pályafutásomat" - mondta Velkovski, aki nyárig kötött szerződést a tabella nyolcadik helyén álló együttessel, amely a hosszabbítást illetően opciós joggal rendelkezik.