A 7., utolsó előtti forduló is véget ért a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. A Ferencváros ugyan csütörtökön kikapott, így is megmaradtak a továbbjutási esélyei. A Fradi egy győzelemmel biztosítaná a helyét a rájátszásban, de egy döntetlennel is jó esély van rá, és akár vereséggel is a legjobb 24 közé kerülhet a csapat.

A magyar bajnok Ferencváros 2-0-s vereséget szenvedett csütörtökön a német Eintracht Frankfurt vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulós mérkőzésén, de még továbbjutásra áll. A zöld-fehérek a negyedik vereségükkel visszacsúsztak a tabellán a 22. helyre, de az eddig megszerzett kilenc pontjuk így is elég lehet a továbbjutáshoz. A Fradi jövő csütörtökön, az utolsó körben a holland AZ Alkmaart fogadja. Can Uzun szerezte a Frankfurt egyik gólját, de a Ferencváros még továbbjuthat az Európa-liga rájátszásába

Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen A nyolcfordulós alapszakasz első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdenek meg a 16 közé jutásért. Ez kell a Fradi Európa-liga-továbbjutásához Hét forduló után 15 csapat (köztük az AZ Alkmaar) már bebiztosította a helyét a legjobb 24 között, 7 együttes pedig már biztosan nem jut a rájátszásba. Összesen tehát 14 klub harcol a 9, még továbbjutást érő helyért. A 14 érintett csapat közül öten 10, négyen (köztük a Fradi) 9, egy csapat (a Porto) 8, ketten 7, ketten pedig 6 ponttal állnak. Négy olyan párharc is lesz, ahol két, még a továbbjutásért küzdő együttes vív meg egymással, azaz a Twente-Besiktas, a Maccabi Tel-Aviv - Porto, a Real Sociedad-PAOK és a Midtjylland-Fenerbahce találkozók miatt lesz legalább négy olyan csapat, amely nem szerez három pontot. A Maccabi és a Porto közül például biztos, hogy legfeljebb az egyik csapat tudja megelőzni a jelenleg mínusz 1-es gólkülönbséggel rendelkező Ferencvárost. Az Európa-liga jelenlegi állása a továbbjutásért még harcoló csapatok között

Fotó: eredmenyek.com Ami biztos, hogy a Ferencváros egy AZ Alkmaar elleni győzelemmel továbbjut, hiszen legfeljebb 24 csapatnak lehet 12 pontja, és egy sikerrel a Fradinak is annyi lenne.

Döntetlen esetén a Fradi tízpontos lenne, mínusz 1-es gólkülönbséggel – ebben az esetben számolgatni kéne, de a továbbjutásra lenne nagyobb esély, hiszen a zöld-fehérek mögött álló csapatok szinte mindegyikének nyernie kellene ahhoz, hogy ne legyen ott a folytatásban Robbie Keane együttese. Ráadásul a Midtjyllandot vagy a Fenerbahcét (szinte) biztosan megelőzné a Fradi egy döntetlennel.

Ha az FTC kikap a holland ellenfelétől, akkor a Twente vagy a Besiktas biztosan megelőzi a magyar bajnokot, és annak kell szurkolni, hogy ne legyen további két ilyen csapat a jelenleg Fradi mögött állók közül. A Ferencváros AZ elleni találkozója 2025. január 30-án, csütörtökön 21 órakor kezdődik a Groupama Arénában.

