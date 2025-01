A Ferencváros sokáig tartotta magát a német sztárcsapat ellen, amely a második félidőben egy bombagóllal szerzett vezetést, végül 2-0-ra nyerte meg a frankfurti találkozót. A mérkőzés után Robbie Keane értékelte a látottakat, az ír szakembernek ez volt az első tétmérkőzése a zöld-fehérek kispadján.

"Próbáltam átadni azt a játékosaimnak, hogy kevesebbet hibázzunk, a szünetben is beszéltünk egymással. Bizonyos tekintetben most nem tudtuk kihozni azt, ami bennünk van, hamar elveszítettük a labdát.

Hosszabb távon mindenképpen tanulni fogunk ebből a meccsből, hiszen a Frankfurt egy remek csapat. Ilyen a foci, ez benne van, én pedig régóta vagyok már benne ebben a szakmában" -

kezdte értékelését Robbie Keane.

Robbie Keane szerint követtek el hibákat, de látott pozitívumokat is a Fradi játékában

"Pozitívumok is voltak bőven ebben a meccsben, Dibusz Dénes sajnálatos sérülése után Varga Ádám jól állt be, és Eldar Civic is jó energiákat hozott. A Frankfurt ellen próbáltam cserélni, friss embereket behozni, de vannak még hibák, a minőségi csapatok pedig az ilyeneket megbüntetik. Ha visszatekintünk, ebből tanulni kell. A saját hibáinkat nem tudtuk teljesen jóvá tenni, ebből tanulnunk kell, és fókuszálni arra, hogy a következő meccsünk jól sikerüljön az El-ben.

Azt remélem, ha javul az erőnlétünk, akkor képesek vagyunk nyerni az utolsó alapszakasz-meccsünkön és továbbjuthatunk a rájátszásba" -

tette hozzá az ír edző.

A Ferencváros a negyedik vereségével visszacsúszott a tabellán a 22. helyre, de az eddig megszerzett kilenc pontja így is elég lehet a továbbjutáshoz. A nyolcfordulós alapszakasz első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdenek meg a legjobb 16 közé jutásért.

A magyar bajnok a jövő héten csütörtökön sorra kerülő nyolcadik, utolsó fordulóban a holland AZ Alkmaart fogadja a Groupama Arénában.

