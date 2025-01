A mérkőzést a hazai Eintracht Frankfurt Can Uzun és Hugo Ekitike góljaival nyerte meg, ugyanakkor ezzel még nem biztosította a helyét a legjobb 16 között, erre az alapszakasz utolsó fordulójáig várnia kell. A Frankfurter Allgemeine Zeitung azt emelte ki, hogy bár legjobb csatára, az egyiptomi válogatott Marmus a Manchester Cityhez írt alá, a csapat nélküle is győzött a Fradi elleni Európa-liga-meccsen, a sikerhez vezető utat pedig a 19 éves Can Uzun "álomgólja kövezte ki".

„Marmus távozása és a lehetséges utód érkezése körüli felhajtás árnyékában az Eintracht Frankfurt nagy lépést tett az Európa-liga nyolcaddöntője felé" - írta a lap.

Can Uzun szerezte a Frankfurt egyik gólját a Ferencváros elleni Európa-liga-meccsen

Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen

A Süddeutsche Zeitung a 2014-ben világbajnok Mario Götzét, a Frankfurt középpályását idézte: a 32 éves futballista a meccs után úgy fogalmazott, "nagyon jól" játszottak és "végig fölényben" voltak.

„Bár még nincs meg a nyolcaddöntős hely, az Eintracht jövő csütörtökön ezt önerőből érheti el az AS Roma vendégeként" - áll az újságban.

A Bild a frankfurtiak első gólját szerző Uzunt méltatta a cikkében, kiemelve, hogy a fiatal török légiós maga harcolt meg a labdáért a Ferencváros tizenhatosának előterében, majd nagy erővel és pontosan lőtt a kapuba.

Az MTI arról számolt be, hogy a Frankfurter Neue Presse arról írt, hogy nemcsak a Cityhez igazolt Marmus, hanem az eltiltását töltő vezetőedző, Dino Toppmöller sem volt a csapat mellett csütörtök este, ennek ellenére az Eintracht meggyőző játékkal és végig fölényben futballozva győzte le az "ártalmatlan" FTC-t.

A frankfurti vereség ellenére a Ferencváros még továbbjuthat az Európa-liga rájátszásába

A Ferencváros ezzel a vereséggel visszacsúszott a tabellán a 22. helyre, de az eddig megszerzett kilenc pontja így is elég lehet a továbbjutáshoz. A nyolcfordulós El-alapszakasz első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdenek meg a 16 közé jutásért.

A Ferencváros a jövő héten csütörtökön sorra kerülő nyolcadik, utolsó körben a holland AZ Alkmaart fogadja a Groupama Arénában.