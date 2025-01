A Premier League-ben szereplő Everton néhány órával a Goodison Parkban rendezett FA Kupa-mérkőzés előtt jelentette be, hogy azonnali hatállyal távozik a csapattól Sean Dyche vezetőedző. A liverpooli csapat kispadján így a klublegenda, Leighton Baines ült a harmadosztályú Peterborough United ellen. Angliában mégis az volt a középpontban a meccs előtti napokban, hogy az Evertonban futballozó Ashley Young, és az ellenfélnél szereplő fia, Tyler Young lesz-e egyszerre a pályán.

Apa és fia, azaz a 39 éves Ashley Young és a 18 éves Tyler Young az Everton-Peterborough FA Kupa-mérkőzés előtt

Fotó: Oli SCARFF / AFP

A 18 éves Tyler Young a nyári érkezése óta mindössze egyetlen mérkőzésen játszott a Peterborough-ban, így félő volt, hogy amennyiben szoros az állás, Darren Ferguson vezetőedző nem fogja őt szerepeltetni mindenáron. Végül ez így is lett, a 97. percben ugyanis még csak 1-0-ra vezetett az Everton Beto góljával, és Iliman Ndiaye ezt követően biztosította be a hazaiak sikerét büntetőből.

Elmaradt Ashley Young és Tyler Young összecsapása az Everton-Peterborough FA Kupa-meccsen

A 39-szeres angol válogatott, egykori Manchester United-játékos Ashley Young a 73. percben beállt csereként, Tyler Young viszont nem kapott lehetőséget, így elmaradt az apa-fia páros által is nagyon várt összecsapás a pályán.

Az apa-fia páros a meccs előtti és utáni pillanatokat is együtt töltötte

Fotó: Oli SCARFF / AFP

A közösségi médiában és az angol sajtóban egyaránt nagy felháborodás övezte a történteket, hogy Darren Ferguson egy ilyen különleges pillanatot meghiúsított. A tréner a lefújás után elárulta, hogy meg is támadta őt egy Everton-focista, amiért nem állította be Tyler Youngot.

„Azt kell tennem, ami a legjobb a csapatomnak, mert nem jótékonysági intézmény vagyunk. Higgyék el, én is szerettem volna, ha Tyler az édesapja ellen pályára léphet – mondta a Peterborough United vezetőedzője, aki a 88. percben kihasználta az utolsó cserelehetőségét. –

Az ellenfél egyik játékosa nekem is esett, ami szerintem nagyon nem helyénvaló.

1-0-s állásnál igenis próbáltam még az eredményen javítani."

Az Everton mellett csütörtökön a Fulham és a Cardiff City biztosította még a helyét a legjobb 32 között.

Eredmények, FA Kupa, 3. forduló:

Sheffield United (II.)-Cardiff (II.) 0-1 (0-1)

Everton-Peterborough (III.) 2-0 (1-0)

Fulham-Watford (II.) 4-1 (1-1)