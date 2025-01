1991-92, 3. forduló: Wrexham AFC (IV.)–Arsenal 2-1

A negyedosztályban a kiesés ellen (sikerrel) harcoló Wrexham az angol élvonalban bajnoki címért (sikertelenül) küzdő Arsenalt fogadta 1992. január 4-én. Alan Smith góljával a hajrá kezdetekor vezettek az Ágyúsok, de Mickey Thomas szabadrúgásból egyenlíteni tudott a 82. percben, majd két perccel később Steve Watkin meg is fordította a mérkőzést.

Az Arsenalnak erre már nem volt válasza, így szenzációt okozva a Wrexham jutott tovább.

A jelenleg a harmadosztályban vitézkedő klub a következő körben is közel volt a bravúrhoz, a West Ham United otthonában 2-2-t játszva kiharcolta az (idei szezontól kezdve kivezetésre került) újrajátszást, de a visszavágót hazai pályán elveszítette a Wrexham, így a szezon végén az élvonalból kiesett Kalapácsosok jutottak a nyolcaddöntőbe.

Mickey Thomas szabadrúgásgólja indította el a fordulatot a Wrexham Arsenal elleni meccsén

Fotó: X

2004-05, 3. forduló: Manchester United–Exeter City (V.) 0-0

Az MU címvédőként és (akkor még) rekordgyőztesként várhatta az FA Kupa 2004-05-ös kiírását, és a kezdeti sorsolás is kellemesnek tűnt: az ötödosztályú Exetert fogadhatták az Old Traffordon. Sir Alex Ferguson erősen tartalékos csapatot küldött pályára, de miután látta, hogy nagy a baj, többek között Paul Scholest és Cristiano Ronaldót is becserélte. Ez sem volt elég: az Exeter kihúzta kapott gól nélkül, és hazai újrajátszást harcolt ki. Azon aztán az MU Ronaldo és Rooney góljával 2-0-ra győzött, majd végül a sorozat döntőjéig jutott, de máig fájó egyes szurkolóknak, hogy odahaza nem tudtak gólt szerezni egy ötödosztályú klub ellen.

2009-10, 3. forduló: Manchester United–Leeds United (III.) 0-1

A United-drukkerek számára ennél is kellemetlenebb emlék öt évvel későbbről egy kupakiesés. Az Old Traffordon ugyanis majdnem 75 ezren látták, ahogyan az akkor harmadosztályú Leeds United a később a jamaicai válogatottban is szereplő

Jermaine Beckford 19. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte a Vörös Ördögöket.

Az MU az elmúlt negyven évben ezt leszámítva csak egyszer esett ki már a harmadik körben, de akkor élvonalbeli csapat búcsúztatta a klubot. A Leeds végül 2010-ben nem jutott sokkal tovább, a következő fordulóban ugyanis a Tottenham Hotspur (újrajátszást követően) kiejtette az együttest – a szezon végén ugyanakkor feljutott a másodosztályba.