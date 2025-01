A tabellán most 22. helyen álló Ferencváros malmára hajthatja a vizet, hogy a mögötte álló együttesek közül több is éppen egymással találkozik, illetve olyan csapatok is vannak, amelyek náluk papíron erősebb és jobb pozíciót elfoglaló ellenféllel csapnak össze csütörtökön.

A holland csapatnak tét nélküli a budapesti összecsapás

Fotó: NurPhoto via AFP / Stefan Koops/NurPhoto via AFP

Nagy kérdés, hogy Robbie Keane és stábja mennyit tud javítani azon, hogy támadásban veszélyesebbé váljon az FTC, amelynek bizonyosan gólt, gólokat kellene szereznie az Alkmaar ellen. A holland ellenfél ugyan a bajnokságban a hétvégén vereséget szenvedett otthon a Sparta Rotterdamtól, múlt csütörtökön viszont az AS Romát verte vendéglátóként 1-0-ra. Az Alkmaar azzal a sikerrel a továbbjutását már be is biztosította, de vélhetően nem feltartott kézzel lép majd pályára Budapesten. Már csak azért sem, mert a rájátszás első körének sorsolásánál egyáltalán nem mindegy, hogy egy csapat például a 9-10., vagy a 23-24. hely között végez-e.