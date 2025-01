A Ferencváros a 9. percben vezetést szerzett

Fotó: Polyák Attila - Origo

A gól után még jobb lett a hangulat a Groupama Arénában, és a hazaiak magabiztossága is megnőtt, az Alkmaar ellenben egyre kevésbé volt veszélyes a labdabirtoklása ellenére. Denso Kasius megpattanó lövése után ugyan izgulnia kellett kissé a zöld-fehéreknek, de a túloldalon Abu Fani bombája szintén kevéssel kerülte el a kaput. Az első fél óra végén Maiga sérülése okozott kisebb aggodalmat, az elefántcsontparti játékos nem is tudta folytatni a mérkőzést – Philippe Rommens váltotta őt. Percekkel a csere után aztán a második gólját is megszerezte az FTC Keane irányítása alatt:

Traoré kissé jobbról, 25 méterről elképesztően nagy gólt lőtt a bal felső sarokba a felsőléc segítségével (2-0).

Adama Traoré varázslatos gólt rúgott az AZ ellen

Fotó: Polyák Attila - Origo

Varga Ádámnak az első félidő hátralévő részében sem kellett védést bemutatnia, mert a holland támadások pontatlanul végződtek. A 45. percben aztán jött a csattanó: ismét egy jobb oldali beadás (ezúttal Abu Fanitól), és ismét egy Ben Romdán-fejes a kapu jobb oldalába (3-0). A Fradi háromgólos előnyben volt, és virtuálisan az alapszakasz 16. helyén állt a szünetben!

Az AZ Alkmaarnál hiába volt 62 százalékban a labda az első félidőben, három gólt is kapott a Fraditól

Fotó: Polyák Attila - Origo

A második félidő még több gólt hozott

A szünetben kettőt is cserélt az AZ, Maarten Martens így próbálta felrázni a csapatát. A játék képe azonban nem igazán változott: a hollandok birtokolták a labdát, de veszélyt nem jelentettek Varga Ádám kapujára. A Fradi inkább kontrákkal próbálkozott, de olyankor is inkább óvatosabb volt, és megpróbálta tartani a labdát a magyar bajnok. Egy óra elteltével néhány csalódott holland szurkoló és a biztonsági emberek között kisebb dulakodás alakult ki, de ezt főleg a söröspoharak bánták, és a rohamrendőrök megérkezésével pár perc után lecsillapodtak a kedélyek. A hazai szurkolók nagy része is ezeket az eseményeket figyelte, de megtehették, mert a pályán ez idő alatt Martens újabb két cseréje volt a legérdekesebb jelenetsor.