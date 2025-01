A 20 éves Kaján Norbert ötéves kora óta a Ferencváros játékosa, végigjárta korosztályos csapatokat, az U14-es, az U15-ös, az U16-os, az U17-es és az U19-s együttesben is alapembernek számított. A 2022/23-as szezonban 26 mérkőzésen lépett pályára az NB III-ban a Fradi második csapatában, az OTP Bank Ligában pedig két találkozón kapott lehetőséget.

Hajnal Tamás, a Fradi sportigazgatója, Kaján Norbert és Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója

Fotó: fradi.hu

A 2023/24-es szezonban az NB II-es Soroksár csapatában szerepelt kölcsönben, 32 meccsen lépett pályára a bajnokságban, és egyszer a Magyar Kupában is szóhoz jutott. Az idei szezonban is eddig többnyire a Soroksárban játszott, tíz Merkantil Bank Liga-találkozón kapott szerepet. Hatszor volt kerettag az OTP Bank Ligában a Fradi színeiben, egy meccsen lépett az NB I-ben valamint egyszer a Magyar Kupában is futballozott. Kiemelkedően játszott az ukrán Dinamo Kijev ellen 4-0-ra megnyert idegenbeli Európa-liga-mérkőzésen. Csereként 26 percet töltött a pályán a hamburgi találkozón, ráadásul a meccs egyik legszebb jelenete is az ő nevéhez fűződött, miután egy szenzációs szólót követően óriási kapufát lőtt.

Óriási öröm és megtiszteltetés számomra a szerződéshosszabbítás. Ahogy eddig, úgy a továbbiakban is igyekszem minden erőmmel bizonyítani, hogy számíthat rám a Ferencváros”

– idézi a Ferencváros honlapja Kaján Norbertet, aki 2024 novemberében már az U21-es válogatottban is bemutatkozott.