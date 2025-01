A 24 éves francia-haiti kettős állampolgárságú, csatárként is bevethető szélső 2000. október 12-én született Párizsban. Pályafutását a Le Puy Foot együttesénél kezdte, majd játszott a Boulogne tartalékcsapatában. A Ferencváros honlapján kiemelik, hogy Joseph a Francia Kupa 2020/21-es szezonjában a Le Puy-vel egészen a nyolcaddöntőig jutott, köszönhetően az ő extra teljesítményének is. Ez felkeltette az élvonalbeli Metz figyelmét, amely 2021 nyarán leigazolta. A lotaringiai csapatban eltöltött két év alatt összesen 40 tétmérkőzésen lépett pályára, amelyeken négy gólt szerzett. Játszott az első és a másodosztályban is.

A 24 éves Lenny Joseph a francia másodosztályból érkezett a Fradihoz

Fotó: fradi.hu

Joseph 2023 nyarán a másodosztályú Grenoble Foot együtteséhez igazolt. Az elmúlt másfél évben 56 meccsen játszott, ezeken nyolc gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott. Joseph az idei szezonban 15 másodosztályú bajnokin és két Francia Kupa-mérkőzésen szerepelt, négy gólt és két gólpasszt ért el a jelenleg a Ligue 2 nyolcadik helyén álló együttesben.