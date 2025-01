Pascal Jansen nyáron hazájából, a holland AZ Alkmaar csapatától került a Ferencvároshoz. Az 51 éves vezetőedző az Európa-liga alapszakaszába segítette a zöld-fehéreket, akiknek a sorozatban két fordulóval a vége előtt is van esélyük a továbbjutásra. A Fradi versenyben van még a MOL Magyar Kupában, az őszi szezon végén pedig vesztett pontok tekintetében a legjobban áll az NB I tabelláján is, azaz minden esélye megvan a csapatnak, hogy sorozatban hetedszer is magyar bajnok legyen. Ezt az utat azonban már nem Jansennel, hanem Robbie Keane-nel folytatja a címvédő, ugyanis december 31-én kivásárolta a hollandot a szerződéséből egy tengerentúli klub – az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) szereplő New York City FC.

Jansen bő három évig volt az AZ edzője, ez idő alatt átlagban 1,90 pontot szerzett a meccsein – ugyanez a mutató a Fradinál eltöltött 30 mérkőzése alatt (17 győzelemmel és 7 döntetlennel) 1,93 pont volt. A 2021-ben MLS-bajnok New York City FC az elmúlt két évben nagyon távol volt az újabb bajnoki címtől, ezért aztán Nick Cushing vezetőedző távozott, és az ő helyére érkezett a döntésen meglepődött Pascal Jansen. Ám a NYCFC-ben aligha lesz olyan magas a győzelmi- és a pontaránya, mint a Fradinál volt – ebben pedig hasonlítana elődjeire. Ugyanis 2009 (a Ferencváros élvonalba való visszajutása) óta nem igazán találunk olyan edzőt, aki ne a zöld-fehéreknél töltötte volna el a legsikeresebb éveit.

A Fradi vezetőedzőinek mérlege a zöld-fehéreknél és azóta

A megbízott vezetőedzőkkel együtt 14 szakember ült a Ferencváros kispadján 2009 óta. Ezt a listát az angol Bobby Davison nyitotta, aki visszasegítette az élvonalba az FTC-t, de az NB II megnyerése után az NB I-ben az első tizenegy mérkőzésen csupán 10 pontot szerzett a csapat, így távoznia kellett. Davison a hazájába tért vissza, ahol főleg az utánpótlásban dolgozott, majd spanyolországi és portugáliai fociakadémiákhoz került – a Ferencvároséhoz hasonló együttes felnőtt csapatának vezetőedzője azonban azóta sem volt, és az elmúlt években (immáron ismét Angliában) inkább a háttérben, mintsem a kispadon végzett munkát.