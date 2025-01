Az Origo az elsők között számolt be arról, hogy a Fradi korábbi ukrán sztárját, Ihor Haratint erőszakkal besorozták a hadseregbe. Ezzel kapcsolatban azt is megírtuk, hogy a klubja közbelépett, most pedig az is kiderült, mi lesz a történet vége.

Vegyük át röviden újra az ügyet és kezdjük a történet elején: jelenleg a háborús helyzet miatt különleges szabályok vannak érvényben Ukrajnában. Emiatt minden egyes fociklub, amely az ukrán Premier League-be tartozik (első osztály) a benne dolgozó futballistáknak és stábtagoknak védettséget ad a katonai behívóval szemben, sőt néhány másod- és harmadosztályú csapatnak is van ilyen védettsége, de korántsem mindegyiknek. A Fradi játékosát szerették a szurkolók. Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors A Fradi korábbi játékosa újra az első osztályban szerepelhet Haratin még tavaly nyáron igazolt az első osztályba a Kolosz Kovalivkához, de innen augusztus végén elküldte a vezetőedző a második számú csapatba, mert komolyan összevesztek egymással. A Kolosz 2 viszont már a harmadik ligában szerepel, ezáltal Haratin minden jel szerint elveszítette a védettségét a behívóval és a katonai szolgálattal szemben. December közepén aztán az ukrán játékos, aki korábban Magyarországon háromszor is bajnok lett a Fradival, a családjával autózott a kárpátaljai régióba tartozó Técső városa mellett, amikor megállították őket a Területi Toborzási Központ emberei (ők azok, akik a hadseregbe sorozzák be az embereket). A következő információ ezzel kapcsolatosan az volt, hogy a Kolosz közbelépett, hogy megoldja ezt a kínos helyzetet. Itt érünk vissza a jelenbe, ahol már azt tudhatjuk, hogy a hadsereggel és a sorozással kapcsolatos problémája megoldódott a játékosnak, így ismét a futballra koncentrálhat teljes erővel. Az ukrán sajtó értesülései szerint ráadásul a következő napokban Haratin otthagyja a Kolosz együttesét (az edzővel való konfliktusa és a második számú csapatba való száműzése miatt) és a szintén az ukrán első osztályt erősítő Veresbe tart majd, mint szabadon igazolható focista.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!