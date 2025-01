A téli edzőtáborok alatt a csapatok általában, ha külföldre mennek, akkor Törökországba vagy Spanyolországba utaznak. Egyrészt a kellemesebb klíma és infrastruktúra miatt, másrészt a többi klub végett, amelyekkel így könnyebb felkészülési meccset összehozni. Most úgy hozta a sors, hogy a Fradi után az Újpest is spanyol földön táborozik majd, ráadásul ők is Murcia tartományban.

Arról már korábban beszámolt az Origo, hogy a címvédő Ferencváros január 5. és 15. között a Murcia tartományban található Cartagenában edzőtáborozik. A zöld-fehérekhez már csatlakozott az új vezetőedző, Robbie Keane is, így az ír szakemberrel folytatódik a munka a január 23.-ai Európa-liga-mérkőzés és a szezon folytatása kapcsán. Az FTC a tábor alatt két felkészülési meccset is játszik majd kint, január 10-én és 15-én, német és lengyel klubok ellen. Az Újpest ezzel szemben még Magyarországon készül, a lila-fehérek január 12-23. között lesznek Murciában, ahol két felkészülési mérkőzés vár Bartosz Grzelak csapatára. Először január 14-én a horvát Hajduk Split ellen, majd 18-án a lengyel élvonalban szereplő Slask Wroclaw lesz az ellenfél. Ilyen sűrű program mellett valószínűleg nem fog a két ősi rivális összefutni, mindenesetre érdekes találkozás lenne.

