Az eddigi idegenbeli El-meccseknek köszönhetően is különleges városokban járt a Fradi, de Frankfurt talán mégis mind közül kiemelkedik. Egyrészt nem túl gyakran fordul elő egy település életében, hogy már Krisztus születése előtt 3 000 óta folyamatosan lakják. Másrészt, és itt egy "kicsit" ugrunk az időben, az sem fordul elő sűrűn egy város életében, hogy egy birodalom egyik legfontosabb települése legyen, márpedig Frankfurt 1562-től a Német-Római Császárság egyik központi helye lett, itt koronázták meg az uralkodókat. Manapság sem kisebb a jelentősége, az agglomerációval együtt nagyjából 2,5 millióan lakják és Németország egyik legnagyobb, tartományi határokon is átívelő, a majdnem 6 millió lakost magában foglaló nagyvárosi régió, Rajna-Majna központja. Ráadásul Frankfurt jelenleg Európa egyik legfontosabb pénzügyi, közlekedési és kereskedelmi centruma, itt található az Európai Központi Bank és a kontinens egyik legnagyobb tőzsdéje is. Az már csak tényleg hab a tortán, hogy Németország legnagyobb vasúti pályaudvarát is itt kell keresni, valamint a nemzetközi repülőterén is megfordul évente 61,5 millió utas, akik 98 országot érhetnek el innen indulva.

A Fradi edzője, Robbie Keane rendkívül nehéz meccsre számít Frankfurtban

Fotó: fradi.hu

A Fradi talán a legnehezebb ellenféllel néz most szembe

Ide érkezett meg a magyar rekordbajnok szerda délután, és itt várta a Fradit a saját csapatbusza is, amelyet a két sofőr 12-13 órás munkával hozott ki Frankfurtba, hogy valami hazait is kapjon a csapat idegenben. Apropó, ha már hazai, a zöld-fehér szurkolók, mint mindig, most is alaposan kitettek magukért, egyrészt saját, buszos utazást szerveztek a német városba, másrészt több mint 1 000 szurkoló váltott jegyet a vendégszektorba, így elmondhatjuk, hogy az idei El-kiírás legnépesebb Fradi-táborát láthatjuk este idegenben.

Ha már szóba került a stadion, a szponzori szerződés óta Deutsche Bank Park idén májusban ünnepli a 100. születésnapját. Az 1925-ben megnyitott komplexum a 2000-es évek elején jelentős felújításon esett át, 58 000 fős befogadóképességével Németország hetedik legnagyobb stadionja, nem mellesleg a velünk élő történelem maga.

Két világbajnokságon is rendeztek itt mérkőzéseket (1974 és 2006), plusz két Európa-bajnokságon is (1988 és 2024), mellette megannyi nemzetközi kupameccsnek is otthont adott.

A frankfurtiak abból a szempontból is kitettek magukért, hogy autópályán és vonattal is megközelíthető a stadion, amely mellett egy egészen nagy fürdő is található csúszdákkal, medencékkel. Ezt a létesítményt egyébként 1925-ben, az első munkás olimpiára építettek meg (ugyanabban az évben készült el a stadion is), amelynek a város adott otthont.