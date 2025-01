A 22 éves sportolónak, orvosai tanácsára kellett lezárnia sportolói karrierjét, mert gyógyíthatatlan betegséggel küzd.

Balázs Krisztián gyógyíthatatlan beteg

Fotó: Lionel BONAVENTURE / AFP

Gyógyíthatatlan beteg Balázs Krisztián

"Nem volt egyszerű ezzel szembesülni, és elfogadni az orvosok döntését, de

az ilyen szintű gerincvelő-probléma nem játék. Mindenesetre összeraktam fejben az egészet, a Fradi-családban maradok, utánpótlásban edzősködöm tovább"

- mondta a fradi.hu-nak Balázs Krisztián, aki külön hangsúlyozta, hogy a probléma nem a torna miatt alakult ki, hanem egy ritka és

jelenleg nem gyógyítható gerincvelő-betegségről van szó, ami valószínűleg genetikai eredetű.

"Orvosi javaslatra az élsportot be kell fejeznem, de a civil életben ez nem fog befolyásolni." - tette hozzá.

„Van már egy edzői diplomám, most ebben az évben végzek tanári szakon a mesterfokozaton, és szeretnék a továbbiakban edzőként is hasonló besorolású képesítést szerezni. Sok mindent kaptam a Ferencvárostól és a Magyar Torna Szövetségtől versenyzői karrierem során. Most igyekszem mindezt visszaadni a sportágnak. Nagy becsvággyal kezdem az edzősködést” – árulta el.

Balázs Krisztián a felnőtt válogatott tagja volt, a 2018-as ifjúsági olimpián aranyérme mellett egy-egy ezüst- és bronzérmet is szerzett. Mindezek mellett junior világbajnoki bronzérmesnek mondhatja magát, míg EYOF-on harmadik volt, ifjúsági Eb-n pedig aranyérmes, és több kontinensbajnoki érmet is gyűjtött. Szerepelt vb- és Eb-döntőben, sokszoros magyar bajnok.