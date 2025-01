A súlyos anyagi gondokkal küzdő, egykor szebb napokat is megélt Haladás a Facebook-oldalán számolt be róla pénteken, hogy Vígh Ferenc lett az edző, majd este már az új trénert kellett "mosdatnia".

Vígh Ferenc, a Haladás új edzője korábban börtönben ült

Fotó: Szombathelyi Haladás/Facebook

A VAOL szúrta ki, hogy Vígh Ferenc hónapokig "élvezte" a debreceni bv-intézet vendégszeretetét.

A lap szerint aki pedig rákeres Vígh Ferenc nevére a közösségi médiában, hamar megtalálja azt a videót, amit azzal a címmel közölt a szombathelyi önkormányzati cég által szerződtetett szakember: "Véget ért a kilenchónapos kálváriám, örülök, hogy veletek lehetek" - arról is beszél, hogyan teltek a napjai a Debreceni Büntetés-végrehajtási Intézetben, ahol több hónapot töltött előzetes letartóztatásban.

A hosszú monológból kiderült: 2022 márciusában állították elő a rendőrök, majd a bíróságon előzetes letartóztatásáról döntöttek, és a Debreceni Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították. Előzetes letartóztatását többször meghosszabbították. Az is kiderült: a bv-intézetben német nyelvet tanult és rendkívül elégedetlen volt a börtönkoszttal. Öt zárkában volt, mindenhol olyan emberekkel került egy helyre, akikkel semmilyen konfliktusa nem volt.

"Nagyon jó embereket ismertem meg" - erről is beszélt, később hozzátéve: - Bízom benne, szereztem bent barátokat is és olyan embereket, akikkel a későbbiekben is tudom tartani a kapcsolatot.

Vígh Ferenc azt is elmondta: a 2022. december 2-ai tárgyaláson született ítélet a büntetőeljárásában. Elmondása szerint a zaklatás, kapcsolati erőszak, távoltartás megszegése és kiskorú veszélyeztetése bűntettek vádja alól felmentették, a bíró szerint nem követte el a bűntetteket, így szabadon távozhatott.

A Haladás a Facebook-oldalán reagált az ügyre:

„Mindenkit megillet az ártatlanság vélelme! Vígh Ferenc, a Haladás vezetőedzője ma este bemutatta az osztrák és a magyar erkölcsi bizonyítványát. A tréner büntetlen előéletű – ellene valóban folyik eljárás, ugyanakkor ez nincs kihatással a Haladásnál végzett tevékenységére. Csapatunk kiáll Vígh Ferenc mellett, ugyanis mindenkit megillet az ártatlanság vélelme!” – olvasható a szombathelyi klub közleményében.