Eldőlt a kérdés, miszerint a Manchester United a most 74 ezres Old Traffordot bővíti-e újabb 15 ezer férőhellyel, vagy új stadiont kap a világ egyik legismertebb futballcsapata? A kormánygaranciák után ugyanis a mostani stadionnak otthont adó Salford városrész önkormányzata is zöld jelzést adott a szerényen csak "Észak Wembley-je" néven futó projektnek, ami elé a manchesteri vonzáskörzetet is magában foglaló Greater Manchester tanácsa sem gördít akadályt.

Eljárt fölötte az idő...

Fotó: AFP

Az új szuperstadion építésének legfontosabb feltétele volt, hogy ne egy zárvány legyen a kissé lepukkant környéken, hanem a teljes városrész újuljon meg. Hasonlóan fontos volt, hogy megoldást találjanak a környék közlekedésének a fejlesztésére, valamint javítsák a lakhatási körülményeket.

A fejlesztésektől mintegy 7,3 millárd fontos gazdasági növekményre számít a kerület, illetve 90 ezer új munkahely teremtésében reménykednek.