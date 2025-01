A 21 éves játékos elképesztő szezont fut a Bournemouth csapatában, jelenleg két gólja és három gólpassza van a Premier League-ben, nem mellesleg a szezon összes bajnoki mérkőzésén kezdőként lépett pályára.

Kerkez Milos a hétvégén bombagólt lőtt a Newcastle-nek

Fotó: AFP/Oli Scarff

Kerkez a múlt hétvégi Newcastle United ellen 4-1-re megnyert meccsen is parádézott. A mesterhármast lövő Justin Kluivert mellett csapata egyik legjobbja volt, a mérkőzés hosszabbításában pedig egy bombagóllal állította be a védelmet. Ezek után nem meglepő, hogy a Premier League történetének legeredményesebb játékosa, a 260 gólig jutó Alan Shearer három Bournemouth-játékost, köztük Kerkez Milost is betette a forduló álomcsapatába.

Zsebre tette Anthony Gordont, a remek teljesítményét pedig gyönyörű góllal koronázta meg meg”

– írta Kerkezről minden idők egyik legjobb csatára, aki a magyar játékos mellett a mesterhármast szerző Justin Kluivertet és a spanyol védőt, Dean Huijsent tette be a forduló csapatába a Bournemouth-ból.