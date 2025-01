Spanyol sajtóhírek szerint a FIFA súlyos büntetéssel sújtotta a Rayo Valleco és a Mallorca csapatát, melyek 2026 júliusáig nem regisztrálhatnak új játékosokat. A szankció mindkét klub esetében január 9-én lépett életbe.

Última hora. La FIFA publica en su página web que sanciona al Rayo Vallecano y al Real Mallorca sin poder inscribir jugadores durante las tres próximas ventanas de fichajes. pic.twitter.com/fqjGqmRjbv — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 13, 2025

A Marca és az AS is arról számolt be, hogy mindkét csapatot hatalmas meglepetésként érte a büntetés, már csak azért is, mert nem derült ki, hogy pontosan miért is érintettek a kizárásban.

A madridi együttesnél elmondták, senki sem tud a nemzetközi szervezet által kiszabott büntetésről, hozzátéve, hogy a klubvezetés továbbra is a megszokott módon működik és megpróbálnak utánajárni a dolognak.

A mallorcai klubnál szintén úgy vélik, félreértésről lehet csupán szó, ugyanis bár azt megerősítették, hogy korábban adminisztrációs hibát követtek el, de szerintük azt a problémát már megoldották, csak a FIFA nem frissítette az adatbázisát.

A két élvonalbeli csapat mellett az alacsonyabb osztályú La Solana együttesét is kizárta a nemzetközi átigazolási piacról.

Kapcsolódó cikkek: