Karim Benzema a Real Madriddal ért fel a csúcsra, többek között öt Bajnokok Ligája-trófeát nyert a királyiakkal, nem mellesleg 2022-ben az Aranylabdát is megnyerte a csatár. Most már a szaúdi bajnokságban játszik, méghozzá a 17. fordulót a pontazonosság mellett második helyen kezdő Al-Ittihadban szerepel. A 37 éves támadó a Damac ellen az első félidő ráadás perceiben fejjel eredményes volt, ezzel 1-1-re módosította az eredményt. Végül N'Koudou második gólját is megszerezte a meccsen a lefújás előtt a majd 100 perces mérkőzésen, így némi meglepetésre kikapott az Al-Ittihad, amire legutóbb három hónapja volt példa a bajnokságban.

A tabellán első helyen álló Al-Hilal magyar idő szerint hétfőn 18.00-kor lép pályára, így egy győzelemmel három pontra növelheti az előnyét a közvetlen rivális előtt.