Amekkora sikersztorinak indult, akkora eget rengető bukás lett a szaúdi Pro League egyik legnagyobb bevásárlásából: Neymarral ugyanis szó szerint bevásárolt Szaúd-Arábia legjobb futballcsapata.

A február 5-én 33 éves játékos ugyanis nem hivatalos információk szerint egyrészt 90 millió euróért hagyta el a Paris Saint-Germaint, másrészt évi 150 millió eurós fizetésért, a párizsi javadalmazása hatszorosáért írt alá az arab csapathoz 2023 nyarán. Cristiano Ronaldo mellett az ő érkezése nyitotta meg a kaput, illetve hívta fel az európai játékosok figyelmét az arab országra.

Közös megegyezéssel...?

Csakhogy érkezése óta Neymar mindössze hét meccsen lépett pályára és egyetlen gólt szerzett. Érkezése után alig egy hónappal egy nemzetközi kupameccsen elszakadtak a térdszalagjai, ő maga pedig nem siettette a felépülést, inkább igyekezett jól érezni magát Brazíliában. Idővel a klub keretéből is kikerült, hogy helyet csináljanak valóban bevethető játékosoknak, majd 2024 novemberében, újbóli pályára lépése során újra megsérült.

Az Al-Hilal alighanem nagy szívességet tett Neymarnak

Ekkor már a szaúdiaknál is kezdett betelni a pohár, pláne, hogy egyre több pletyka keringett arról: Neymer távozna az Al-Hilaltól és csapatot keres magának. Ügynöke tárgyalt is több, az MLS-ben szereplő csapattal, a legfrissebb hírek szerint pedig első klubja, a Santos is visszavárja. Most már szabad előtte az út.

