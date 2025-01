A DVSC 2,5 évre szerződtette a 70-szeres magyar válogatott, éppen ma 32 éves Lang Ádámot – írja a dvsc.hu.

Lang Ádám a DVSC-hez igazolt

Fotó: dvsc.hu

A remek pályafutást befutó, magyar, román és ciprusi bajnok, 186 cm magas hátvéd a ciprusi Omonia Nicosia együttesétől érkezett Debrecenbe.

A veszprémi születésű védő szülővárosának NB II-es csapatában, igen fiatalon mutatkozott be a felnőttek között, majd 2012-ben a Győrhöz igazolt, amelynek színeiben 2013-ban magyar bajnoki címet ünnepelhetett. Ezt követően a Videoton következett, amellyel ezüstérmet nyert a bajnokságban, majd 2016-ban az öt topliga egyikébe, a francia első osztályú Dijonhoz szerződött.

A francia első osztályban 22 mérkőzésen lépett pályára, játszott a Nancyban is, ami után a romániai CFR Clujhoz, Kolozsvárra vezetett az útja. A CFR-rel a 2018/2019-es idényben román bajnok lett, majd a ciprusi Omonia Nicosia csapatához igazolt, amelynek mezében az elmúlt években több mint 100 tétmérkőzésen bizonyított. Az Omoniával bajnokságot (2021) és kupát (2022, 2023) is nyert, mostantól pedig a DVSC -t erősíti.

Ami Lang Ádám válogatott pályafutását illeti, élete első mérkőzését 2014-ben Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban játszotta a felnőtt nemzeti csapatban, a dánok elleni 2-2 alkalmával kezdőként lépett a gyepre. Összességében már 70 alkalommal szerepelt a válogatottban

(ennyi szereplést mondhat magáénak például Nyilasi Tibor és Kiprich József is), 2 gólt is szerzett, Dzsudzsák Balázs csapattársaként pedig minden találkozón játszva alapembere volt a 2016-os Európa-bajnokságon nyolcaddöntős magyar csapatnak. A pályán volt a tavaly nyári, 2024-es EB-n is, a Svájc elleni mérkőzésen játszott.

A HAON közben arra is kereste a választ, miért választhatta Lang Ádám éppen a Lokit.

Azoknál a játékosoknál, akik hosszú esztendőket futballoztak külföldön idővel eljön az a pont, hogy a család miatt is, haza szeretnének térni. Még mindig nem tudni például, hogy mi lesz Meldin Dreskovics sorsa a DVSC-nél, de valószínűleg nem ettől függ Lang Ádám helye a kezdőben. A Debreceni VSC-nél a jelenleg is zajló átigazolási időszakban megfigyelhető, rutinos játékosokat igazolnak – helyesen –, akik tudják milyen teher alatt játszani. Lang Ádám is ebben a kategóriában van, arról pedig nem is beszélve, hogy biztosan motiválja az is, hogy akár vissza is kerülhet a magyar válogatott keretébe, amennyiben jó teljesítményt nyújt.