A Frankfurt védője is dicsérte Lisztes Krisztiánt és Fenyő Noahot

„Örülünk, hogy három megérdemelt győzelemmel kezdtük az évet, mert keményen dolgoztunk. Ezt szeretnénk folytatni, de tudjuk, a csütörtöki mérkőzés sem lesz könnyű" - fogalmazott Arthur Theate, aki úgy vélte, mindkét gárda győzelemre játszik majd.

A 24 éves védő szerint a 2024-es esztendő végén kissé visszaesett a hátsó alakzat teljesítménye, de így is a harmadik legkevesebb gólt kapták a Bundesligában. Hozzátette, januárban viszont eddig három meccsen csupán egyetlen gólt engedtek a riválisoknak, ezt a stabil játékot szeretnék folytatni az FTC ellen is.

„A Ferencvárosban megvan a minőség, enélkül nem tudott volna 4-0-ra nyerni az Európa-ligában az ellen a Dinamo Kijev ellen, amely kedden 3-3-as döntetlent játszott a Galatasaray vendégeként – mondta Theate, aki szót ejtett a német bajnokságban harmadik és az El-ben hatodik Eintracht magyar játékosairól is. –

Fenyő Noah és Lisztes Krisztián is jó játékos, mindketten keményen dolgoznak, így fényes jövő áll előttük."

Az Eintracht Frankfurt-Ferencváros találkozó csütörtökön 21 órakor kezdődik az albán Enea Jorgji játékvezetése mellett az 58 ezer férőhelyes Deutsche Bank Park Arénában. A mérkőzést az Origo Sport élőben, a helyszínről közvetíti.

Dübörög az El!

