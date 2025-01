Lisztes Krisztiánt 4,5 millió euróért szerződtette az Eintracht Frankfurt a Ferencvárostól, azonban a magyar futballista eddig még nem tudott bemutatkozni felnőtt csapatban. A hírek szerint Lisztes beilleszkedése nem volt zökkenőmentes, sokszor arról lehetett olvasni, hogy kölcsön fogják adni, hogy állandó játéklehetőséghez jusson. Most azonban a fussball.news arról számolt be, hogy a tehetséges tavasszal is Frankfurtban marad, ugyanis rendkívül motiváltan és jól dolgozik.

Lisztes Krisztián még nem mutatkozhatott be az első csapatban

Fotó: X

Markus Krösche, a klub sportigazgatója korábban elmondta, hogy egy kölcsönadáshoz a játékos érdekei miatt megfelelő klubot kell találni, ez pedig nem mindig egyszerű. Hangsúlyozta, hogy gyakran az a jobb megoldás, ha a játékos marad a saját klubjánál és végigcsinálja a teljes szezont. Nem mellesleg Dino Toppmöller, a Frankfurt első csapatának edzője néhány hete méltatta Lisztes Krisztián képességeit.

Nagyon jól dolgozott azokon az edzéseken, amikor itt volt velünk, de volt pár szerencsétlenség, ami visszavetette. Először beteg lesz, majd kétszer izomsérülést szenvedett”

– mondta a német szakember.

A fussball.news kiemeli, hogy Lisztes a következő hetekben még nem fog központi szerepet játszani az edző terveiben, de reménykedhet abban, hogy tavasszal már bemutatkozhat a Bundesligában.

Toppmöller rendkívül tehetségesnek és ígéretesnek tartja a magyar támadót, akiben megvan a szükséges karakter ahhoz, hogy helyesen értékelje a helyzetét és fejlessze magát. Végezetül a német honlap kiemeli, hogy Lisztesnek minden téren fejlődnie kell, azonban a türelem vele szemben még korántsem fogyott el.