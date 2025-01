Négy olyan játékos szerepel a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool csapatában, akinek 2025 nyarán jár le a szerződése. A cseh válogatott kapus, Vitezslav Jaros mellett a Real Madrid által januárban még elutasított Trent Alexander-Arnold, és további két kulcsember, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk jövője is kérdéses.

Nyáron Mohamed Szalah (balra) és Virgil van Dijk is távozhat a Liverpool csapatától

Fotó: Adrian Dennis / AFP

Az egyiptomi csatárral kapcsolatban az elmúlt hónapokban rengeteg fordulat történt, többek között az is felvetődött, hogy az arabokhoz igazol. Most ez a forgatókönyv tűnik a legvalószínűbbnek, ráadásul Szalah Van Dijkot is magával viheti Szaúd-Arábiába, a címvédő és négyszeres ázsiai Bajnokok Ligája-győztes al-Hilal csapatához, amely csütörtökön a Szappanos Pétert a soraiban tudó al-Fatehet ütötte ki 9-0-ra.

Szalah és Van Dijk is a szaúdi al-Hilalhoz igazolhat a Liverpoolból

A KSA Sports csatorna arról számolt be, hogy az al-Hilal elnöke, Fahad bin Nafel, valamint a szaúdi profi liga alelnöke, Saad Al Lazeez jelenleg

Angliában tartózkodik, hogy véglegesítse Szalah és Van Dijk leigazolását, ami a csatorna szerint 99 százalékos valószínűséggel meg is történik.

A Rijádba történő átigazolásra idén nyáron, még a klubvilágbajnokság előtt kerül sor – idézte a Magyar Nemzet Al Shenaif, a KSA Sports csatorna szakértőjének szavait.

A bajnokságban és a BL-ben is éllovas Liverpool a szombati napot Londonban tölti, ahol délután a Brentford otthonában lép pályára a Premier League 22. fordulójában – a fővárosban kerülhet tehát sor a szaúdi üzlet véglegesítésére.

